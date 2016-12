Tonis Trade Constanţa, 20 de ani de tradiţie şi calitate

Tonis Trade Constanța, 20 de ani de tradiție și calitate

Având o bogată experiență în afaceri și o reputație solidă în relația cu clienții, Tonis Trade s-a impus atât pe piața județeană cât și pe cea națională. Rețeaua de magazine, cu o tradiție și experiență de 20 de ani, pune accent pe calitate și încearcă să le ofere clienților soluții reale la nevoile lor.În prezent, Tonis Trade deține o rețea de vânzare de cinci spații comerciale, situate în municipiul Constanța. Deschizător de drumuri în comerțul cu produse de folosință îndelungată, Tonis Trade este prima companie din România care a inițiat, după 1989, sistemul de vânzare în rate, oferind credit de consum finanțat din resurse proprii. Pentru că la Tonis Trade clientul este întotdeauna în centrul atenției, compania încearcă să ofere servicii care să răspundă unor nevoi reale. Astfel, în magazinele Tonis Trade, la achiziționarea unor produse de mari dimensiuni, se acordă serviciul de transport gratuit la domiciliu, în tot județul Constanța.„Pentru că suntem o firmă mică, avem și anumite avantaje în fața firmelor mari, adică suntem mai flexibili și mai aproape de clienți. Asta înseamnă în primul rând calitatea serviciilor oferite clienților, în ceea ce privește garanția, post garanția, transport în tot județul, consiliere în ceea ce privește produsele cumpărate și posibilitatea de achiziționare în rate pentru clienții care doresc acest lucru”, explică Sorin Ștefănescu, acționar majoritar al Tonis Trade.Marca proprie, LDKTonis Trade colaborează cu un număr însemnat de furnizori, în portofoliul său fiind inclusă o gamă extinsă de produse aparținând unor mărci de prestigiu precum Samsung, Philips, Panasonic, Sony, Daewoo, Whirlpool, Arctic, Bosch, Siemens, Electrolux, Zanussi, Ariston, Indesit, Hotpoint, Rowenta, Tefal, Braun etc. De asemenea, din 2004 Tonis Trade comercializează pe piața din România marca proprie LDK (aparate de aer condiționat, aparate frigorifice, ara-gazuri, incorporabile pentru bucătărie: plite, hote, cuptoare, electrocasnice mici, GPS-uri, tablete, telefoane).„Clienții apreciază brandul nostru propriu, LDK, care este distribuit la nivel național. Oamenii au văzut că sunt produse de calitate, că au o garanție extinsă, au suport tehnic în permanență și au fost satisfăcuți de raportul calitate-preț”, precizează acționarul majoritar al Tonis Trade.Misiunea Tonis Trade este de a veni în ajutor clienților, oferindu-le produse la cele mai competitive prețuri, cuvântul de ordine fiind calitatea.Prețuri accesibileTonis Trade dorește să ofere cele mai accesibile condiții pentru achiziționarea produselor necesare confortului zilnic, să reprezinte cel mai bun loc de muncă pentru angajații săi, să contribuie la creșterea nivelului de trai.„Noi facem constant tot felul de promoții și campanii de fidelizare a clienților, am fost primii care am oferit la nivel național, în tombolă, o mașină. Sunt deja zece ani de când avem această tombolă și sunt foarte mulți constănțeni care au avut ocazia să verifice că este o ofertă serioasă și că nu este doar o reclamă. Au fost urcușuri și coborâșuri în acești 20 de ani, dar ne-am fidelizat clienții, iar ei știu deja că la Tonis pot găsi în permanență produse de calitate la prețuri corecte. Vom vedea cum va fi peste încă zece, însă acest lucru, din păcate, nu depinde numai de noi”, con-chide Sorin Ștefănescu.