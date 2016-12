Tonis şi-a răsplătit clienţii cu zeci de premii. Urmează marea surpriză, o Dacie Logan

Tonis și-a răsplătit clienții cu zeci de premii. Urmează marea surpriză, o Dacie Logan

Campania „Câștigă cu Tonis o Dacie Logan și alte 44 de premii“ și-a aflat primii câștigători. În prima etapă a concursului, au fost acordate zeci de permii, câștigătorii fiind anunțați în urmă cu două zile, în data de 18 august. La campanie au putut participa clienții persoane fizice și juridice ai magazinului Tonis și partenerilor, cu condiția să achiziționeze produse în valoare minimă de 499,90 lei, devenind automat posesori ai unui talon de participare la tombolă.Premiile constau în 44 de produse electrocasnice și electronice (mașini de spălat, televizoare, produse IT), dar și un Logan. Cea de-a doua etapă a tombolei implică marele premiu, un autoturism Dacia Logan, care va putea fi câștigat la finalul acestui an, în data de 29 decembrie.„Este vorba despre o tombolă făcută la nivel național, unde au participat atât clienții magazinelor Tonis, cât și clienții partenerilor noștri. Biletele din toată țara s-au strâns la Constanța. Confirmarea câștigătorilor tombolei s-a făcut pe baza biletului, care trebuie să aibă ștampilă și toate datele completate corect, precum și actul de identitate. Dacă biletul este desemnat valid, atunci persoana este câștigătoare. Au fost extrase 46 de bilete, dintre care 44 sunt automat câștigători. În cazul în care unul dintre clienții câștigători nu răspunde la telefon sau nu poate fi contactat și nu-și poate ridica premiul, se trece automat la biletele de rezervă”, a declarat Elena Tudor, reprezentant PR Tonis Constanța.Iată lista clienților care au câștigat premiile puse în joc: Cristea Cătălin-Costel - Congelator LDK BD 100; Babdnea Ilie - Frigider LDK LF 220 A+; Pripici Iulia - Soundbar Blaupunkt; Ciobanu Nicolae - Plită Built-in Bosch NGU 4151 DE; Gheorghe Cornel - Hotă LDK Carnetto Patterned 60; Stoian Marius - Hotă LDK Gusto 60 White; Zdrendea Felix - Plită Built-in LDK JZ4 601; Samoilă Gabriel - Plită Built-in LDK JZ4 608; Mitea Valentin - Plită Built-in Whirlpool AKT 301 IX; Todica Neculai - Hota Zanussi ZHC 6131 x; Petrescu Nicoleta-Cătălina - Espressor Arrieli KM-190 BS; Resescu Maria - Aspirator Beko BKS 3210C; Mirauță Emanuela Magdalena - Fier de călcat Bosch TDA 2160; Marin Florica - Fierbător Bosch TWK 6006 N; Petcu Sandu - Mixer Bosch MFQ 3010; Cherim Cheriman - Fier de călcat Electrolux EDB 5120; Bordei Mădălin-Cosmin - Storcător fructe cu melc alb LDK; Aldea Marian - Storcător fructe cu melc alb LDK; Biță George - Storcător fructe cu melc alb LDK; Carău Constantina - Aparat sandvich Philips HD 2392/00; Graur Sanda - Aspirator Philips FC 8660; Condrat Lenuța - Fier de călcat Philips GC 2048; Gherghișan Virgil - Mixer Philips HR 1606 Vertical; Cristocea Niculae - Steamer Philips HD 9104; Andrei Valerică - Mixer Sinbo SHB-3077 Vertical; Ștefan Eugen - Fier de călcat Tefal FV 1250; Borși Ana - Calorifer Arielli SNYT RFT9; Niță Elena - Calorifer Arielli SNYT RFT9; Dumitru Ana - Calorifer Arielli SNYT RFT9; Rusu Ludovica - Boiler Midea D100 15A; Postelnicu Valentin - Convector Midea NDK20-11A1; Popa Melania - Aparat îndreptat păr Bosch PHS 2004; Dumitrov Gabriel - Uscător Păr Bosch PHD 3304; Sârbu Marian-Cosmin - Aparat îndreptat păr Philips HP 8696 Set; Varoși Gheorghe - Epilator Philips HP 6421; Arnăutu Daniel - Ondulator Philips HP 8605; Ilie Stelică - Uscător păr Philips HP 8233; Brânză Mihai - Mașina tuns Remington HC 5405 + Trimmer; Dobrescu Narcis - Aragaz LDK ART 5060 WH NG; Feizula Arhan - Aragaz LDK ART 5060 BR NG; Constantin Ioana - Mașina spălat Indesit IWSC 51051 C Eco; Cobzaru Luminița - Led TV Arielli 32 DN6; Bădărău Georgeta Mihaela - Led TV Samsung 32 L4100 și Stoian Ion - Tableta Lenovo Tab2 A7-10 59-434734.