Ţiriac Auto te provoacă să descoperi Noua Clasă V, de la Mercedes-Benz

Țiriac Auto te provoacă să descoperi Noua Clasă V, de la Mercedes-Benz

Țiriac Auto, centru autorizat de vânzări și service Mercedes-Benz și parte a Țiriac Holdings, a prezentat cel mai tânăr și spațios membru al familiei de automobile Mercedes-Benz, Noua Clasă V. Considerat a fi un autovehicul multifuncțional, perfect pentru a călători alături de toată familia, de a pleca în excursie cu prietenii, de a conduce oaspeți importanți la un eveniment, Noua Clasă V a fost prezentată cliențiilor în toate aceste ipostaze.Sentimentul de confort suprem, specific automobilelor Mercedes-Benz, a fost încercat și de constănțeni printr-un test drive, pe un traseu prestabilit pe drumuri naționale și autostrăzi, cu cinci autovehicule Clasa V 220 CDI și 250 BlueTEC. Dotată cu 11 sisteme inovatoare de asistenta pentru șofer, Noua Clasă V asigură un nivel remarcabil de confort la conducere și siguranță datorită sistemului modern de detecție pe bază de radar, camere video și senzori cu ulltrasunete, elemente care au fost lansate pe noile Clasa E și S, sub titulatura de "Mercedes-Benz Intelligent Drive".Conduși de provocările noului model Clasa V, invitații au fost antrenați și într-o experiență inedită, pe mare, unde au aflat ce înseamnă stabilitatea, controlul, siguranța și plăcerea. Alături de instructorii de la SUP Academy, aceștia și-au testat abilitățile de Stand Up Paddle pe plajă.Începând din această luna, Noua Clasă V este disponibilă spre vânzare prin rețeaua Țiriac Auto. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta prin serviciul Call Center *4141 sau puteți comanda un Test Drive prin servciul “Comanda-ți un Test Drive” apelând același număr.