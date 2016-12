Ţiriac Auto lansează serviciul „Comandă-ţi un test-drive“

Țiriac Auto lansează serviciul „Comandă-ți un test-drive“

Țiriac Auto, compania cu cel mai vast portofoliu de mărci auto de pe piața autohtonă, continuă să inoveze în relația cu clienții și potențialii clienți, lansând serviciul „Comandă-ți un test drive”. Prin intermediul acestuia, Țiriac Auto pune la dispoziția celor interesați modelele preferate, în locația aleasă de clienți, pentru ca aceștia să testeze și să se convingă de calitățile produselor și serviciilor companiei. Doritorii pot compara mai multe modele, beneficiind, totodată, de cea mai bună ofertă de achiziție de pe piață. În plus, se vor bucura de garanția serviciilor oferite atât înaintea achiziționării mașinii, cât și după finalizarea demersului, prin inter-mediul gamei complete de servicii post-vânzare disponibile în rețeaua națională Țiriac Auto. Serviciul poate fi accesat completând un formular pe pagina de web www.tiriacauto.ro sau apelând numărul *4141. Programul „Comandă-ți un test-drive” a devenit popular și în rândul artiștilor autohtoni, Smiley și echipa HaHaHa Production manifestându-și dorința de a testa modele din portofoliul Țiriac Auto, dar și de a pregăti o serie de surprize clienților companiei. Membrii HaHaHa Production, ghidați de motto-ul „Music is the spirit, smiling is the way to do it!”, vor conduce modele din gama Mecedes-Benz, potrivite perso-nalității fiecăruia dintre ei, fie că vorbim de Clasa A, noua Clasa C sau versatilul off-roader GLK.