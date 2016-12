TIR-uri folosite la evaziune fiscală, puse sub sechestru VIDEO

Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției Constanța, sub directa coordonare a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, acționând pe linia combaterii faptelor de evaziune fiscală și contrabandă, s-au sesizat din oficiu cu privire la o societate comercială tip fantomă care nu funcționează la sediul social declarat. Oamenii legii au aflat că aceasta era destinatara fictivă a unor transporturi de mărfuri alimentare, respectiv legume, fructe și brânză, importate din Grecia și Italia. În urma verificărilor efectuate, oamenii legi au găsit la Giurgiu cinci autotractoare cu semiremorci, în care erau transportate aproximativ 90 000 kg mărfuri alimentare (portocale, măsline, varză, salată și brânză) în valoare totală de aproximativ 110 000 Euro și care aveau ca destinație fictivă o adresă din municipiul Constanța, la care societatea în cauză nu desfășoară niciun fel de activitate. Întreaga cantitate de marfă a fost confiscată, iar cele cinci mijloace de transport au fost puse sub sechestru. De asemenea, este cercetată și o tânără de 21 de ani, din București, în calitate de asociat unic și administrator al societății, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, și folosire de acte falsificate, cât și față de persoana juridică învinuită.