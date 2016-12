Tinerii implicaţi în accidentul mortal de la Cobadin au fost arestaţi

Tinerii implicați în accidentul mortal de la Cobadin au fost arestați

Magistrații de la Judecătoria Medgidia au emis, ieri, mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile pe numele celor doi tineri implicați în accidentul mortal petrecut în localitatea Cobadin. Astfel, Ionuț Florin Seciu, de 22 de ani, și Ionuț Băiescu, de 18 ani, au ajuns în arestul Poliției unde vor avea timp să mediteze la faptele lor. Ionuț Florin Seciu, din locali-tatea Cobadin, este acuzat că, beat fiind și fără permis de conducere, a provocat un accident rutier în urma căruia un biciclist și-a pierdut viața, după care a fugit de la locul faptei. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a petrecut, marți seară, în jurul orei 21,30, în comuna Cobadin. Din cercetări a reieșit că Seciu a condus un autoturism Volkswagen Golf, care îi aparți-nea lui Băiescu, aflat și el în mașină. Cei doi se întorceau de la un restaurant unde băuseră alcool. La un moment dat, într-o intersecție, Seciu a accidentat mortal pe Gener Abduraman, de 28 de ani, din Cobadin, care se afla pe o bicicletă și se deplasa, regulamentar, în aceeași direcție de mers. În loc să oprească și să acorde primul ajutor, după producerea accidentului, cei doi și-au continuat drumul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ei au fost prinși de polițiști după aproape trei ore, fiecare aflându-se la domiciliul său. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au descoperit că Ionuț Florin Seciu nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, atunci când a fost testat cu aparatul Drager rezultatul a fost de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Luat la întrebări de anchetatori, el a recunoscut că băuse și înainte și după accident. În altă ordine de idei, autoturismul a fost descoperit acasă la proprietar, ascuns în garaj sub mai multe pături. Oamenii legii au descoperit că și Băiescu condusese mașina în drum spre restaurant cu toate că nici el nu avea permis de conducere. Celor doi le-au fost întocmite dosare de cercetare penală. Seciu este acuzat de conducere fără permis și sub influența băuturilor alcoolice, ucidere din culpă, fugă de la locul accidentului și consum de alcool după accident. În schimb, Băiescu este acuzat de conducere fără permis, încredințarea autoturismului unei persoane care nu deține permis de conducere și favorizarea infractorului. Conform anchetatorilor, Seciu nu este la prima abatere de acest gen, el mai fiind prins și în urmă cu un an și jumătate, la volan fără permis.