Tinerii altoiţi de mascaţii DIAS nu au depus plângeri la Poliţie

Bravo Dias !

Pentru ce sa depuna plangere ? Nu au nici o vina Luptatori Dias , bine au facut , au ajuns niste terchea berche sa faca ei legea pe plaja ; sa amenintze cu sabia si telescopul ; Daca nu erau acesti luptatori ci niste oameni simpli ce sa intampla ? Educatia se face cu fortza nu cu vorba buna cand vine vorba de asa indivizi . Sa se faca razi mai dese din partea organelor de ordine , ca poate se nimerea un om simplu si vai de mama lui era . Felicitari Dias! Bravo voua ! Haina de politist nu trebuie calcata in picioare de niste scursuri ale societati. In America daca injuri un politist esti arestat pe loc, daca ameninti cu sabia esti impuscat ... Asa legislatie avem nevoie si in tzara asta bananiera. Sa vezi atunci respect pentru Politia Romana .