Tineri condamnaţi pentru că vindeau droguri în mediul universitar din Constanţa

Tineri condamnați pentru că vindeau droguri în mediul universitar din Constanța

Doi tineri care se ocupau cu vânzarea drogurilor în mediul universitar din Constanța au fost condamnați, astăzi, de magistrații de la Tribunalul Constanța. Ștefan Mircea Mihai, de 25 de ani, din Constanța, și Iulian Tăbăcaru, de 24 de ani, din Tulcea, au primit doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare sub supraveghere, respectiv un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Sentința nu este definitivă. Ei au fost arestați la data de 12 ianuarie pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri.