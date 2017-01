TIMBRUL DE MEDIU, ÎNLOCUIT CU O NOUĂ TAXĂ LA ÎNMATRICULARE ŞI UN IMPOZIT ANUAL. Proprietarii maşinilor vechi vor plăti mult mai mult

TIMBRUL DE MEDIU, ÎNLOCUIT CU O NOUĂ TAXĂ LA ÎNMATRICULARE ȘI UN IMPOZIT ANUAL. Proprietarii mașinilor vechi vor plăti mult mai mult

Vineri, 27 Ianuarie 2017

Reprezentanții producătorilor și importatorilor de automobile din România au afirmat,ieri, într-o conferință de presă, că susțin introducerea unui sistem cumulativ de taxe, ca alternativă la eliminarea Timbrului de mediu, sistem care să cuprindă atât taxarea la înmatricularea unui autovehicul, cât și un impozit aplicat diferențiat pentru mașinile noi și cele rulate, informează Agerpres "Există deja de ceva vreme pe agenda APIA o inițiativă care presupune, în egală măsură, legiferarea intrării în țară a vehiculelor și, de asemenea, a posesiei. Asta înseamnă o taxare la înmatriculare și, în același timp, un impozit care să catalizeze interesul consumatorului pentru mașinile mai noi, mai puțin poluante. Asta este propunerea pe care o veți regăsi în mai toate statele din Europa, unde parcul auto național are niște indicatori civilizați. Propunerea cuprinde, practic, un impozit mai mic pentru mașinile noi și un impozit mai mare pentru mașinile vechi. APIA recomandă, deci, nu de acum, ci de câțiva ani, folosirea unui sistem cumulativ de taxe care să legifereze în egală măsură intrarea vehiculelor în țară și, totodată, posesia lor', a declarat Cristian Milea, membru în Consiliul director al Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).La rândul său, președintele APIA, Ernest Popovici, a menționat că piața auto din România ar putea consemna o scădere a vânzărilor de mașini noi, ca urmare a dispariției Timbrului de mediu.'(...) eliminarea Timbrului de mediu, fără ca acesta să fie înlocuit de măsuri echivalente, putem considera că avem, la începutul anului 2017, o conjunctură nefavorabilă pe piața auto, ceea ce face ca acest an să fie unul de scădere, poate chiar consistentă, a vânzărilor de autoturisme. Un calcul estimativ arată că, odată cu dispariția Timbrului de mediu, vom avea un raport al vânzărilor ce 1 la 5, față de 1 la 3 (mașină nouă vândută vs mașini rulate vândute, n.r.)', a explicat Popovici.Taxa auto pentru autovehicule la prima înmatriculare a fost introdusă pentru prima dată la 1 ianuarie 2007, imediat după aderarea României la Uniunea Europeană. La acea vreme, taxa de primă înmatriculare se calcula în funcție de trei variabile: vechimea mașinii, tipul de catalizator (euro) și capacitatea cilindrică a mașinii.