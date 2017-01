„Teroristul“ din Constanţa, internat sub pază la Psihiatrie

„Teroristul“ din Constanța, internat sub pază la Psihiatrie

Viorel Anghelescu, constănțeanul de 49 de ani care a creat panica de pe Aeroportul Timișoara, spunând că un pasager are asupra sa o bombă, a fost internat sub pază la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din București. Procurorii DIICOT au cerut internarea provizorie a acestuia pentru efectuarea unei expertize medico-legale neuropsihiatrice, care să stabilească dacă Anghelescu are sau nu discernământ în raport cu faptele săvârșite. În cursul zilei de miercuri, în jurul orei 6,30, Viorel Anghelescu a sunat la Aeroportul din Timișoara și a spus că un pasager care se află în avionul care pleacă spre Londra sau Roma are asupra sa o bombă. După anunțul făcut, bărbatul a trântit telefonul, fără să-și decline identitatea. În schimb, el a dat numele de familie al călătorului. Cum existau două avioane care aveau ca destinație Londra și Roma, oamenii legii au intrat în alertă. Spre uimirea polițiștilor, la bordul unuia dintre avioane chiar se afla o persoană care purta numele indicat de cel care telefonase. Cu toate acestea, asupra bărbatului nu s-a găsit niciun dispozitiv explozibil, iar numele invocat era o simplă coincidență. După aproximativ o oră, a fost identificat și cel care dăduse alarma falsă, astfel că mascații din Constanța au luat cu asalt casa unde locuiește Viorel Anghelescu. El a fost dus la sediul DIICOT și audiat. În timpul cercetărilor, Viorel Anghelescu le-a spus procurorilor că înainte de a se pensiona a lucrat în Armată. În urma verificărilor s-a stabilit că bărbatul „bătea câmpii”, deoarece fusese profesor până în anul 2000, când s-a pensionat. Mai mult, anchetatorii au aflat că Viorel Anghelescu este bolnav psihic, el fiind de mai multe ori internat la Palazu Mare. După ce a fost audiat la DIICOT Constanța, Viorel Anghelescu a fost transportat la DIICOT București, iar de acolo transferat la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din București. Potrivit legii, în cazul în care se demonstrează cu acte că Viorel Anghelescu este bolnav psihic, el nu va putea fi tras la răspundere pentru fapta sa. În caz contrar, bărbatul poate fi acuzat de acte de terorism.