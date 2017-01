„Teroristul“ din Constanţa este bolnav psihic

Un constănțean, autorul alarmei false cu bombă din avionul de la Timișoara

„Teroristul“ din Constanța este bolnav psihic

Un constănțean a pus pe jar mai multe instituții ale statului după ce a deturnat două avioane de la cursul normal de zbor. În cursul zilei de ieri, în jurul orei 6,30, Viorel Anghelescu, de 49 de ani, a sunat la Aeroportul din Timișoara și a spus că un pasager care se află în avionul care pleacă spre Londra sau Roma are asupra sa o bombă. După anunțul făcut, bărbatul a trântit telefonul, fără să-și decline identitatea. În schimb, el a dat numele de familie al călătorului. Cum existau două avioane care aveau ca destinație Londra și Roma, oamenii legii au intrat în alertă. Spre uimirea polițiștilor, la bordul unuia dintre avioane chiar se afla o persoană care purta numele indicat de cel care telefonase. Cu toate acestea, asupra bărbatului nu s-a găsit niciun dispozitiv explozibil, iar numele invocat era o simplă coincidență. După aproximativ o oră, a fost identificat și cel care dăduse alarma falsă, astfel că mascații din Constanța au luat cu asalt casa unde locuiește Viorel Anghelescu. El a fost dus la sediul DIICOT și audiat. „Era alarmă mare pe stradă. Au venit mascații, au spart încuietoarea de la poartă cu berbecul. Nu este prima dată când vine și-l ia Poliția” spune unul dintre vecinii lui Anghelescu. El mai adaugă că bărbatul a fost profesor, dar a fost dat afară din învățământ. „Este de familie bună, sora și fratele sunt și ei profesori și își văd de treaba lor. În schimb, el le bate și pe mama și pe sora sa”, mai povestește vecinul lui Anghelescu. Ceilalți vecini se tem să vorbească prea mult, semn că nu este prea bine să te pui cu Viorel Anghelescu. „Este nebun!” spune și o altă vecină. În altă ordine de idei, în timpul audierilor, Viorel Anghelescu le-a spus procurorilor că înainte de a se pensiona a lucrat în Armată. În urma verificărilor s-a stabilit că bărbatul „bătea câmpii”, deoarece de fapt fusese profesor. Mai mult, anchetatorii au aflat că Viorel Anghelescu este bolnav psihic, el fiind de mai multe ori internat la Palazu Mare. Potrivit șefului DIICOT Timiș, procurorul Mircea Andreș, constănțeanul Vasile Anghelescu suferă de schizofrenie paranoidă cronică, a mai fost internat într-un spital de psihiatrie și are frecvent halucinații și vedenii. „El a sunat la aeroport pentru că dorea informații despre o cursă către Roma pentru că, spune el, voia să plece cu o femeie pe nume Cordoș, spre Roma. Bărbatul fiind bolnav, a spus apoi că o persoană pe nume Cordoș e la bordul unei nave și are asupra sa o bombă. Ulterior s-au făcut verificări pe listele de pasageri și coincidența a făcut ca pe listele de pasageri să existe o persoană pe nume Cordoș. A fost doar o coincidență”, a spus procurorul șef Mircea Andreș. După ce a fost audiat la DIICOT Constanța, Viorel Anghelescu a fost transportat la DIICOT București. Potrivit legii, în cazul în care se demonstrează cu acte că Viorel Anghelescu este bolnav psihic, el nu va putea fi tras la răspundere pentru fapta sa. În caz contrar, bărbatul poate fi acuzat de acte de terorism.