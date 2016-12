Teroare în satele constănţene

2

Crimele neverosimile din comuna KaraMurat("Kogalniceanu")

Sunt surprins ca merdialqaedanii kustendilimani, guitza abia acum despre crimele abominabile comise indeosebi impotriva batranilor din satele misiene, de catre tineri innebuniti de saracia si lipsa locurilor de munca; flagel satanic adus de kkpIUDAlismul de factura jewnglishtaneza, adoptat de clasa demonica politicastro-merdialqaedana autohtona. Crimele juvenile din sate, au reinceput acum un an de zile, pe fondul SARACIRII si mai accentuate a satenilor; saracire generata de INDIFERENTA politicastrilor ardisto-uslamisti ce se "lupta" pentru putere; cu mentiunea ca uslamistii sunt innebuniti, literal, sa distruga si BRUMA de justitie adusa de bashitleristi. Trebuie accentuat ca in Rromarlania, crimele din sate, sunt exacerbate ciclic - la sfarsitul dictaturii-distrugerii-absolute CEDERISTE, in 2001, crimele impotriva batranilor din satele misiene, atinsesera apogeul, pe fondul saracirii endemice generata de distrugere economiei, de catre...haitele "istorice" tzacanista si liberabiata aliati cu bashitleristii si Magharii. A intervenit o "calmare" in a doua jumatate a dictaturii Fatalaului-puscarias-acum pesedist, si pe timpul dictaturii bancare a Katzaonului poponar Athanasiadis("Tariceanu"). --- Cele mai multe si oribile crime juvenile impotriva pensionarilor si caselor neocupate, au loc in comuna KaraMurat, indeosebi in satele Piatra si Palazu Mic; sate fara...caini; uitate de neomilitieni; lasate la cheremul tinerilor banditi. Recent, a avut loc o crima dupa modelul celor jewnglishtaneze; invatata de tinerii criminali, din filmele regizate de Zsidani satanici spielbergani. Patru vlajgani cu cagule pe "cap", au intrat peste tzatza Florica lu' Barzan; pensionara in varsta de 82 de ani. Au amenintat'o cu moartea, pentru pensia de 400 de lei, pe care banditii credeau c'o luase in ziua precedenta. O minune a facut ca un satean, Vasilica Bratu, a trecut pe strada, a auzit tanguielile batranei, si intervenit. L'a recunoscut pe unul din banditi - venetic cu nume magharesc(Bolog), insurat in sat. Se pare ca a fost arestat de militianul ADUS abia acum o luna in sat, sa "vegheze" la ordinea publica, desi este arhicunoscut ca majoritatea crimelor au loc cu concursul militienilor ce primesc spaga de la hoti. In fiecare saptamana, in Piatra are loc o crima. Furt de: animale, pasari, porti metalice de la curtile satenilor, lemnarie din casele neocupate, plasa metalica, etc.. Particularitatea hotiei endemice din comuna KaraMurat, a avut CONCURSUL fostei "administratii" pesediste in frunte cu BANDITUL "primar" Moroszanyi("Muresan"), si il are si pe cel al actualei majoritati liberabiate in frunte cu Greco-Tziganka Belu, ce conduce o haita si mai hamesita de cat cea jiganeasca. Cum gandesc tinerii: "Pai, daca "primarul" A TRAS TUNURI de sute de mii de euro cu carierele date unor banditi; si'a TRAS bishnitza("ferma") de pasari si terenuri din averea boborului, noi de ce sa nu...tragem cu cutzitul in batrani!?" --- Dupa Kustendge, Panchali("Mangalia"), Medgidia, Harsova, Cernavoda si Karacoium("Navodari"), cea mai expusa localitate la CRIME funciare-financiare-"afaceriste"-imobiliare, este KaraMurat. Asa cum a fost arestat nebunul Matei din Karacoium; ar trebui arestat si Moroszanyi, iar crimele comise de el, expuse. Atunci ar intelege si oamenii normali, de ce crimele juvenile din comuna au ajuns la paroxism!