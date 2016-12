Ţepele pe care şi le-au luat constănţenii în 2012

Țepele pe care și le-au luat constănțenii în 2012

Sărăcia și lipsa locurilor de muncă au reînviat escrocherii vechi, de la țepe cu tombole, cu oameni disperați până la înșelăciuniprin telefon sau pe internet. Mulți constănțeni s-au lăsat păcăliți, majoritatea anunțând poliția mult prea târziu.În general, spun polițiștii, țintele perfecte pentru astfel de escrocherii sunt bătrânii. Escrocii abordează oamenii pe stradă, din apropierea caselor de pensii, pe lângă spitale sau piețe, fără nicio jenă și într-un mod extrem de convingător.Înșelăciuni prin telefonPotrivit oamenilor legii, în perioada octombrie-decembrie 2012, mai multe persoane din Constanța au fost înșelate printr-un mod de operare mai puțin obișnuit.„O persoană care se recomandă drept avocat, contactează pe telefonul fix, la domiciliu, partea vătămată și folosește un scenariu care pornește de la un presupus accident rutier, produs din vina unui membru al familiei acesteia, în urma căruia au rezultat victime, prin aceasta încercând să-i câștige încrederea și să o facă să accepte situația descrisă”, a declarat Bogdan Păduraru, purtător de cuvânt al Poliției Constanța.Scopul escrocului este de a-i determina pe constănțeni să transfere sume de bani cât mai mari în diferite conturi, sub pretextul că vor fi folosite la achitarea cheltuielilor de spitalizare pentru victimele accidentului, dar și pentru bunăstarea membrului de familie care a provocat accidentul.Ulterior, prin verificări proprii, partea vătămată constată că situația prezentată de falsul avocat nu este reală și că, astfel, au fost victimele unor înșelăciuni”, a adăugat reprezentantul Poliției Constanța.Până în prezent, spun polițiștii, suma totală cu care au fost prejudiciate persoanele înșelate se ridică la peste 110.000 lei.Aparate profesioniste la prețuri foarte miciO altă înșelăciune, printre cele mai des întâlnite în rândul con-stănțenilor anul trecut, este cea legată de diverse produse, cum ar fi faimoasele tigăi Dry Cooker sau aparatele profesioniste de masaj Relax & Tone. Majoritatea vânzătorilor erau ambulanți, care opreau oamenii de rând pe stradă, pentru a le prezenta „minunea”, adică produse false, care nu valorau doi bani și care, de regulă, sunt de unică folosință. Însă comercianții, buni negustori, începeau să se târguiască de la prețuri exorbitante, de la 500-600 de lei pentru o tigaie „profesionistă”. Apoi, dacă oamenii nu erau dispuși să cheltuiască atât, începeau să ofere discount-uri, până ajungeau la o sumă rezonabilă pentru client, pentru calitatea „impresionantă” pe care aceștia o ofereau. Din fericire, comercianții ambulanți au fost prinși de jandarmi sau de polițiștii constănțeni, însă există și persoane care au căzut în plasa acestor falși negustori.Virusul Poliției RomâneCea mai importantă „țeapă” din acest an a fost virusul poliției române. Hackerii care au creat virusul îi cereau utilizatorului de calculator, laptop sau tabletă, în numele Poliției Române, să plătească o amendă de 300 de lei sau 100 de euro. Pentru a fi mai credibili, creatorii virusului au folosit sigla Poliției Române, așadar, o persoană care nu știe despre ce e vorba poate fi păcălită cu ușurință. Cei cărora li se cerea să plătească amenda erau înștiințați că au descărcat ilegal muzică de pe internet, că au distribuit fișiere cu conținut pornografic interzis (pedofilie, zoofilie, etc.) sau că au accesat ilegal date informatice. Imediat ce pe monitorul computerului este afișată imaginea cu plata amenzii, calculatorul se bloca și nu mai răspundea la nicio comandă.Falsificarea cardurilorFraudele informatice au zguduit județul Constanța în luna noiembrie a anului trecut. Procurorii DIICOT au efectuat mai multe percheziții pe raza județului nostru pentru a-i găsi pe vinovații care falsificau carduri bancare și înșelau oameni nevinovați. Membrii grupului infracțional falsificau cardurile bancare, prin confecționarea unor echipamente artizanale. Se pare că dispozitivele erau confecționate în România și transportate, prin intermediul unor firme de curierat, în Germania și Italia. Apoi, acestea erau vândute altor persoane, care deja știau ce să facă cu ele. Așadar, suspecții obțineau, în mod fraudulos, datele cardului unui client, care, mai apoi, erau inscripționate pe carduri blank (carduri neînscrise). Astfel, infractorii aveau atât datele, cât și o copie a cardului clientului. Ce le mai rămânea de făcut? Retragerea numerarului.Ce să faci pentru a nu cădea în plasa escrocilorFiți sceptici atunci când sunteți anunțați din senin prin telefon că ați câștigat bunuri și sume importante de bani. Fiți rezervați atunci când un străin vă cere să-i oferiți telefonic date cu caracter personal (nume, adresă, număr de cont) și cu atât mai mult când vă cere să plătiți diverse favoruri pentru a intra în posesia așa-zisului premiu. Verificați amănunțit firmele unde se presupune că sunteți câștigător înainte de a spori contul escrocilor. Nu discutați cu străinii despre situația dumneavoastră financiară și nici nu oferiți bani pentru diverse promisiuni. Nu răspundeți unor solicitări prin care vi se cere să depuneți diverse sume de bani într-un anumit cont sau să cumpărați cartele telefonice pre-pay și să transmiteți codurile de reîncărcare, pentru a intra în posesia unor premii.Nu permiteți accesul în casă persoanelor necunoscute care vă oferă diverse produse sau promoții atrăgătoare.În cazul în care sunteți victima unei astfel de infracțiuni, apelați cu încredere poliția.