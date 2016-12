Ţepele cu case „la cheie“, marca Bindelea, fac noi victime la Valu lui Traian

Țepele cu case „la cheie“, marca Bindelea, fac noi victime la Valu lui Traian

Țepele cu case fără fundații, ridicate cu grave ori reale erori de proiectare și ignorând reguli elementare de rezistențăîn construcții fac în continuare victime la Valu lui Traian. Cazul prezentat în urmă cu un an și jumătate, când consilierul local PD-L, Vasile Bindelea, a vândut, prin intermediul altor persoane, unei familii, o casă fără fundație nu este (așa cum presupuneam și la acea vreme) singular. Noua pățanie a consilierului Bindelea este legată, de această dată, de vânzarea unei case care, odată, nu era a lui, prin niciun document, în al doilea rând, în hârtii încă nu exista, iar, în al treilea rând, se presupune că are aceleași erori de construcție ca și prima! Ei bine, problema locuințelor în România este una bine știută, iar „mințile luminate” și întreprinzătoare nu au stat pe gânduri atunci când au făcut o astfel de constatare și au trecut la treabă. Astfel, personaje ca Vasile Bindelea, mare consilier local la Valu lui Traian, au început să construiască în draci și să facă bani și din piatră seacă. Au ridicat case peste case, au pus prețuri de vile, iar cei care își doreau o locuință a lor, undeva la câțiva kilometri de oraș, cu o bucățică de teren, pentru un grătar vara și o gură de aer curat, au căzut în plasa unor astfel de întreprinzători cu simțul banului extrem de dezvoltat. Remember Anul trecut vă prezentam cazul familiei Posedaru, care a împrumutat 100.000 de euro la bancă, la care a adăugat agoniseala ei de-o viață, pentru a-și permite o casă de 130.000 de euro la Valu lui Traian. Nu a trecut multă vreme de când s-au mutat în noua casă că au și constatat că locuința începe să crape pe la toate colțurile. Un studiu geotehnic efectuat de specialiști avea să scoată la iveală faptul că minunăția de construcție avea o fundație de 40 de centimetri, când, în realitate, ea ar fi trebuit să fie de 1,80 metri! Au urmat calea justiției, care, în România, este exact ca o construcție ca a lor: fără fundație și cu „crăpături” pe la colțuri. Dar vă vom spune ceva mai încolo ceea ce s-a mai întâmplat în cazul acestei familii în decursul acestui an și jumătate. Bindelea a încasat avansul pentru o casă care, pe hârtie, nu exista! Să revenim însă la noua victimă a lui Vasile Bindelea. Este vorba de Iulia Vineș, care, la data de 15 iunie 2007, ne povestește femeia, l-a contactat telefonic pe Bindelea, în vederea achiziționării unei case. Astfel a ajuns să vizioneze imobilul din strada Calea Dobrogei nr. 65 A, din Valu lui Traian. „Am convenit la prețul de 80.000 de euro, urmând ca în data de 27 iunie 2007 să îi dăm suma de 5.000 de euro, considerat drept avans, ceea ce am și făcut, urmând ca în decembrie 2007 să fie definitivate actele” - ne-a spus Iulia Vineș. Între cele două părți s-a convenit, verbal, ca în contul sumei de 80.000 de euro, casa să fie locuibilă, cu toate finisajele interioare, curent electric, apă curentă, gard din BCA de jur împrejurul proprietății, cu suprafața totală a terenului de 280 de metri pătrați. Ulterior, Vineș i-a mai dat lui Bindelea 1.000 de euro, după care a fost întocmit antecontractul de vânzare-cumpărare, la sediul firmei „Dana Imob”, în prezența a două persoane, prilej cu care, potrivit declarației Iuliei Vineș, Vasile Bindelea a mărit valoarea inițială a imobilului cu încă 5.000 de euro, sub pretextul creșterii prețurilor pe piața imobiliară, luându-și, totodată, obligația ca pe data de 10.04.2008 actele să fie definitivate. Numai că Bindelea nu și-a respectat înțelegerea, astfel că „victima” Vineș a trebuit să suporte costul branșării curentului electric, în valoare de 7.000 de lei, a apei, a gardului fațadă, trotuare și terasă pavată, scară interioară, bar, balcon, a instalației de încălzire, plus diverse finisaje interioare și exterioare, fapte ce pot fi dovedite prin facturi și martori, spune femeia. Pereți fisurați, infiltrări de apă, tavan căzut Un alt aspect deosebit de important: Bindelea i-a garantat Iuliei Vineș că nu vor fi probleme cu actele, deoarece este proprietarul terenului pe care este construit imobilul. Numai că, stupoare, ulterior au apărut moștenitorii terenului! Cu totul alții decât Bindelea! „În tot acest timp, locuind în casă, am constatat multiple nereguli majore în construcția imobilului, care au dus la fisurarea pereților, la infiltrarea apei prin acoperiș la îmbinările casei. În urma infiltrațiilor, tavanul din hol a căzut, iar crăpăturile din pereți s-au accentuat” - ne-a povestit femeia. Dar să nu credeți care cumva că asta-i tot! Ulterior avea să afle că Bindelea nu este, de fapt, proprietar al terenului sau al casei, deși antecontractul (pe care îl redăm în facsimil), încheiat la data de 13 decembrie 2007, este încheiat între Bindelea Vasilică, în calitate de VÂNZĂTOR, și Vineș Iulia, în calitate de CUMPĂRĂTOR. Așadar, la acea dată, exista ridicat imobilul din Valu lui Traian, strada Calea Dobrogei nr. 65 A. Numai că, exact ca și în cazul construcției care a avut-o drept victimă pe familia Posedaru, documentele privind construcția respectivă sunt eliberate, ulterior, în acest caz abia în 2009! Prin urmare, Bindelea a vândut, în 2007, o casă care nu numai că nu-i aparținea, ci care, pe hârtie ori în evidențele Primăriei, nici măcar nu exista! La Valu, casele se ridică, în hârtii, într-o săptămână! Certificatul de urbanism, cu nr. 180, este eliberat de Primăria Valu lui Traian, la data de 24 martie 2009, în care se menționează că „se certifică faptul că imobilul - teren - situat în județul Constanța, comuna Valu lui Traian, str. Calea Dobrogei, nr. 65 - 65B, lot B este situat în intravilanul comunei Valu lui Traian, proprietar Toma Ștefan Florentin (…)”. Abia acum se pomenește de adevăratul proprietar al terenului. În același document se vorbește despre imobilul deja ridicat ca și cum abia din acel moment urma să se înceapă construirea lui! Autorizația de construire, cu nr. 51, a fost eliberată la data de 27.03.2009, prin care „se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru locuință parter+mansardă”. Deși autorizația de construire este eliberată, așa cum am precizat, la data de 27 martie 2009, la data de 2 aprilie 2009, deci la nici mai mult, nici mai puțin de o săptămână, este încheiat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Concluzie: la Valu lui Traian sunt suficiente, ca în povești, doar câteva zile pentru a fi ridicată o casă! Ultima soluție: Justiția Observând toate problemele cum vin ca un tăvălug și toate ilegalitățile comise, Iulia Vineș recurge și ea la justiție. Dar, din nefericire, până o să-i facă Justiția noastră dreptate va mai trece ceva apă pe Dunăre și va mai avea de purtat o sumedenie de bătălii. Astfel, Iulia Vineș a intentat o acțiune civilă, prin care a chemat în judecată pe Vasile Bindelea și pe Ștefan Florentin Toma, prin mandatar Mircea Toma, pentru „rezoluțiune antecontract de vânzare - cumpărare”, prin care solicită obligarea celor trei la achitarea dublă a avan-sului, cât și a contravalorii îmbunătățirilor aduse de ea imobilului care a făcut obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare. „Dacă eu cunoșteam situația reală a acestui imobil, faptul că altă persoană era proprietarul și nu Bindelea Vasile, nu aș fi încheiat acest antecontract de vânzare-cumpărare. De altfel, în prezent, în imobil au început să apară crăpături pe toți pereții și îmi este teamă ca această casă să nu cadă peste ceva timp. Am aflat de la alte persoane care au cumpărat case construite de Bindelea Vasile că au probleme foarte serioase cu structura de rezistență. Faptul că Bindelea nu a fost de acord să-mi dea o copie de pe proiectul casei și avizele aferente îmi ridică serioase întrebări și temeri. Cum pot eu oare să cumpăr o casă care peste ceva timp va cădea peste mine? În vara aceasta mi-a căzut tavanul pe hol. Oare ce va mai urma să cadă?” - se întreabă Iulia Vineș în sesizare. Pe de altă parte, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța a fost înregistrată o plângere penală care-i privește tot pe cei trei, care urmează să fie cercetați sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune. În aceasta, Iulia Vineș precizează că dorește să-și recupereze suma de peste 20.000 de euro pe care susține că a investit-o în imobilul respectiv. Bindelea ne-a închis telefonul în nas La momentul deplasării noastre la Valu lui Traian am încercat să purtăm o discuție față în față cu consilierul local Vasile Bindelea. L-am contactat telefonic de la adresa noii „victime”, respectiv Iulia Vineș, și i-am solicitat să ne întâlnim. Numai că acesta a susținut că este plecat la Cernavodă. L-am întrebat despre casa pe care a vândut-o (sau, mai precis, a încercat s-o vândă) deși nu era el proprietar, la care Vasile Bindelea a încercat să se justifice spunând că el nu este proprietar. „Eu am de luat niște bani” - ne-a completat consilierul Bindelea, după care ne-a închis telefonul, fără a mai avea ocazia să-l intervievăm și cu privire la alte aspecte ale acestei povești încâlcite și cu o doză crescută de ilegalități. Pe de altă parte, Toma, contactat telefonic, ne-a spus că, personal, el nu are nimic cu Iulia Vineș, dar că ea nu ar mai fi plătit factura la lumină, iar acum figurează cu o datorie de peste 2.000 de lei. Din spusele lui Toma, se pare că între cei doi (el și Bindelea) ar fi fost o înțelegere verbală: Toma să vină cu terenul, Bindelea să construiască, iar la final fiecare să-și ia partea. Bindelea pe construcție, iar Toma pe teren. Numai că ițele au fost iarăși încurcate de Bindelea… Pornind de la problemele de construcție ale casei și terminând cu ilegalitățile comise privind documentele care au ieșit de la Primăria Valu lui Traian prin metode dubioase și care vor să acopere alte abuzuri ale lui Bindelea, totul nu miroase decât a corupție, înșelă-ciune și bătaie de joc la adresa amărâților de bună credință care vor să-și cumpere o casă, de multe ori îndatorându-se la bănci pentru tot restul vieții lor! Ilegalități marca Bindelea, „la indigo“ Credit ipotecar, pentru o casă fără fundație Să revenim acum la vechea victimă a lui Vasile Bindelea, familia Posedaru. Cumpărătoare de bună credință, la data de 5 septembrie 2007, familia Mirela-Nina și Ilie-Nicolae Posedaru a cumpărat, cu credit ipotecar acordat de BCR - sucursala Constanța, un imobil compus din casă cu teren, situat în comuna Valu lui Traian, strada Podgoriei nr. 4, de la Vasile Bindelea, mandatat fiind de către soții Ion și Claudia Răceală, proprietarii de drept ai imobilului (pe hârtie). Ulterior, familia Posedaru a constatat apariția fisurilor la nivelul pereților și al plafonului clădirii, motiv pentru care a angajat o firmă autorizată pentru efectuarea unei expertize geotehnice. Acum, surpriză mare! În urma studiului a reieșit că fundația imobilului nu corespunde tehnic cu proiectul după care s-a realizat construcția, cu recepția finală realizată, constatată și emisă de Primăria Valu lui Traian și nici cu evaluarea efectuată pentru obținerea creditului de către Mihai Eugeniu, expert ANEVAR, ca urmare a solicitării în calitate de client al BCR - Mamaia. Aceeași tactică Deși, pe hârtie, apare ca proprietar familia Răceală, soții Posedaru susțin că de documentație, dar și de ridicarea construcției s-ar fi ocupat consilierul local Vasile Bindelea. De fapt, în localitatea Valu lui Traian, Bindelea este cunoscut ca o persoană care se ocupă cu construcția și vânzarea de clădiri, doar că, de cele mai multe ori, nu el apare în documente, iar construcția clădirilor se desfășoară, în general, în regie proprie. Chestiuni care, până la un punct, nu ar fi ilegale. Dar dacă totul pare frumos pe hârtie și proiectul realizat ca la carte nu înseamnă și că realitatea este la fel de frumoasă. Lucru cert este că, dată fiind funcția pe care o deține Bindelea la nivel local, documentația privind autorizații și aprobări, la fel ca și în cazul Iuliei Vineș, relatat mai sus, a mers ca pe roate. La fel, imobilul a fost ridicat de familia Răceală în baza autorizației de construire nr. 215, din 23 iulie 2007, iar procesul verbal de recepție finală (nr. 53296) a fost întocmit la doar o săptămână, adică la 1 august 2007. Angajații băncii s-au documentat din birou În vederea obținerii creditului de la BCR - sucursala Constanța „ploile“ au fost făcute, după cum spune familia Posedaru, tot de Bindelea. Ba, mai mult, angajata care le-a întocmit dosarul i-a „învățat“ ce tertip să folosească pentru a obține creditul dorit, pentru că din veniturile soților Posedaru banca nu putea da un credit de 100.000 de euro. Prin urmare, ei au declarat că au venituri și de pe urma unei garsoniere închiriate, așa că dosarul a mers mai departe. Mai mult, raportul de evaluare al BCR elaborat de ing. Mihai Eugeniu și verificat de ing. Dănuț Manoi-lă a luat de bune datele din proiect, fără a face verificări în teren, apărând astfel o serie de inadvertențe clare. La „descrierea construcției“ sunt trecute „fundații continue din beton“, când, potrivit studiului geotehnic, după cum veți vedea, nici nu poate fi vorba de așa ceva; la pereți exteriori „cărămidă și BCA” - când, în realitate, nu s-a folosit deloc cărămidă; învelitoarea e trecută din țiglă, când pe casa familiei Posedaru nu există nici măcar o bucățică de țiglă, ci este acoperită cu „ondulină bituminoasă”. Inginerii și-au pus mâinile-n cap! Potrivit „documentației tehnice autorizate“ și a proiectului, fundația trebuia realizată la -1,65. Așa apare pe hârtie, că în realitate lucrurile stau cu totul altfel. Potrivit studiului geotehnic realizat de SC „GTP Prospect“ SRL Constanța, întocmit de ing. Octavian Drăgulin, „investigarea amplasamentului s-a făcut prin intermediul unui foraj geotehnic, din care s-au recoltat probe pentru determinarea în laborator a principalelor caracteristici fizice al pământurilor. Cercetarea geotehnică a fost completată și cu un sondaj de Penetrare Dinamică Ușoară (PDU), efectuat pe amplasamentul studiat, lângă forajul geotehnic. Forajul geotehnic și sondajul PDU au fost efectuate pe adâncimea de 6 metri“. În urma analizelor de laborator și având în vedere adâncimea de îngheț din zonă, litologia terenului și regimul de înălțime al construcției, adâncimea minimă de fundare trebuia să fie cuprinsă între -1,80 și -2 metri de la cota actuală a terenului. De asemenea, sondajele deschise au pus în evidență faptul că imobilul existent are fundațiile alcătuite din zidărie de piatră fără liant, „cu tălpile poziționate la cca. -0,40 m față de cota actuală a terenului“. „La această adâncime de fundare, tălpile fundațiilor clădirii existente sunt poziționate în cuprinsul stratului de sol vegetal. Deasupra fundațiilor din zidărie din piatră fără liant este turnat un soclu din beton simplu“ - spune ing. Octavian Drăgușin în studiul efectuat. În urma studiului efectuat s-au făcut și o serie de recomandări, printre care: „executarea de subzidiri până la atingerea cotei minime de fundare specificate în studiu. Între ploturile din beton simplu din subzidiri și zidăria din piatră din fundația existentă se recomandă executarea unei grinzi și/sau centuri de beton armat” și alte detalii tehnice de care trebuie să se țină cont în cazul acestor lucrări. Directorul SC „GTF Prospect“ SRL Constanța, dr. ing. Cornel Ciurea, ne-a declarat, la momentul respectiv, că „fundația nu există! Noi am făcut studiul geotehnic. Sunt niște pietre aruncate la -40 de centimetri, iar riscurile se văd cu ochiul liber. Efectiv, așa-zisa fundație se află în stratul vegetal. Am rămas trăsnit când am văzut așa ceva!“ Pentru că Justiția își face datoria numai în cazul „găinarilor”, iar în țepele care vizează înșelăciuni de sute de mii de euro nu există vinovați, procurorii constănțeni au dat rezoluții de neîncepere a urmăririi penale, în ceea ce privește persoanele implicate, vorbim aici de familia de la care a cumpărat casa familia Posedaru, de angajații Primăriei Valu lui Traian care au participat la așa-zisa recepție a clădirii, cât și, bineînțeles, în ceea ce-l privește pe consilierul local Bindelea. Cel puțin până acum aceasta a fost poziția procurorilor. Pe rolul instanțelor de judecată există însă plângeri împotriva rezoluțiilor prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale. *** Cele de sus reprezintă dovezi în plus că Justiția noastră numai dreaptă nu e! Altfel cum se poate ca, după doi ani, în cazul în care specialiștii în materie au spus clar că acea casă nu corespunde normelor și practic poate să cadă în orice clipă, nimeni să nu fie găsit vinovat? Astfel de case există cu zecile în Valu lui Traian! Pentru că persoanele vinovate nu sunt pe-depsite ele continuă să nenorocească alte familii. Din discuțiile purtate cu locuitori din Valu lui Traian am înțeles că „țepele” cu case sunt nenumărate. Oamenii ne-au povestit de un caz, cu adevărat memorabil, în care o familie a cumpărat o locuință „la cheie”, cu racord la gaze, instalații electrice și racord la instalația de apă a localității. La scurt timp, „victimele” au constatat că nu mai vin gaze pe conducte, moment în care au realizat că în localitate nu există gaze, iar instalația pentru gaze a casei se oprea la o butelie, îngropată în pământ, în curtea locuinței. Și apa s-a oprit într-o zi…. Așa s-a constatat că butoiul, situat în podul casei, plin cu apa care venea prin instalații, se golise.