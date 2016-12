ŢEPE PE BANDĂ RULANTĂ LA CONSTANŢA / Constănţeni păcăliţi prin telefon de miliarde de lei vechi

1

Plangere

Subsemnatul BALAN ALIXANDRU, domiciliat in Constanta, va aduc la cunostinta urmatoarele: Am primit factura VDF133836731 din 08.01.2013, din care rezulta ca as avea de plata suma de 387,40 lei. Mentionez ca am 3 abonamente, cu numerele de telefon ..., toate la 4,84 euro, adica 21,40 lei in situatia data. Daca la primele 2 numere, in factura erau inscrise la plata, sumele de cate 21,40 lei, la cel de-al treilea numar era inscrisa suma de 269,62 lei. Verificand, am constatat ca in ziua de 21.12.2012, de pe cel de-al treilea telefon s-au transmis SMS-uri de cate 2 euro catre partenerul 1314, despre care nu cunosc ( telefonul il foloseste o nepoata de-a mea de 10 ani ). Drept pentru care, pentru al treilea telefon nu v-am platit decat abonamentul, in suma de 21,40 lei + TVA. Cu alte cuvinte, la data de 11.01.2013 v-am virat suma de 79,61 lei, pentru factura de mai sus, pentru cele 3 abonamente. Restul de pana la suma totala de 387,40 lei nu vi-l platesc decat dupa ce-mi trimiteti in scris toata documentatia privitoare la partenerul dvs. SMS 1314, adica cine este acesta, contractul de colaborare dintre dvs., baza legala a obligatiilor de plata ( 2 euro/SMS ), etc. Apoi voi formula plangeri impotriva dvs. si a partenerului dvs. la organelle abilitate ale statului pentru inselaciune ( escrocherie ). BALAN ALIXANDRU