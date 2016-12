„Temutul“ traficant de droguri constănţean vrea protecţie pentru el şi familia lui!

„Temutul“ traficant de droguri constănțean vrea protecție pentru el și familia lui!

Iustin Victor Rădulescu, bărbatul de 56 de ani, din Constanța, angajat al Căpităniei Midia, căutat de autoritățile italiene pentru că ar fi „creierul“ unei grupări ce ar fi traficat nouă tone de cocaină a fost de acord, vineri, în fața magistraților de la Curtea de Apel Constanța să fie extrădat în Italia, pentru a-și rezolva problemele judiciare pe care le are acolo.„Pentru scurtarea perioadei și soluționarea cauzei consimt să fiu predat“, a spus Rădulescu. El a pus însă și anumite condiții: să fie supus unui control medical amă-nunțit și să aibă parte de asistență din partea Consulatului sau Ambasadei României în Italia „pentru a-mi garanta integritatea psihică și fizică“, a mai comple-tat acesta. „Vor să-mi pună în cârcă o faptă care nu există. Vreau să merg acolo, dar doresc să am și anumite garanții. Nu sunt vinovat de cele reținute în mandatul emis de autoritățile italiene, dar pentru a-mi clarifica situația într-un interval de timp foarte scurt consimt la predare și doresc ca acestea să-mi asigure condițiile necesare pentru o rezidență în deplină siguranță, a integrității mele personale, a sănătății, precum și un control medical, mai ales ținând cont că, în urmă cu doar câteva luni, am suferit un preinfarct“, le-a spus Victor Rădulescu judecătorilor.„Aș vrea ca statul român să asigure protecție familiei mele, pentru că soția mea este bolnavă, de șapte ani nu a mai ieșit din casă“, a declarat Rădulescu.Iustin Victor Rădulescu a cerut toate aceste asigurări pentru a fi sigur că familia sa va fi în siguranță. „Am înțeles că sunt implicate în acest caz persoane influente din Italia, nu aș vrea să mă aflu în postura ca, din cauza presiunilor la care ar fi supusă familia mea, să fiu obligat să recunosc o faptă pe care nu am făcut-o. Ca cetățean european aș fi preferat să fiu judecat aici, căci am încredere în Justiția noastră, nu în cea italiană, unde românii știm prea bine cu toții cum sunt priviți“, a mai spus Rădulescu.Instanța a dispus punerea în exe-cutare mandatului european emis pe numele bărbatului și arestarea sa pentru o perioadă de încă 25 de zile, timp în care Rădulescu va fi predat autotrităților din Italia.Amintim că autoritățile italiene susțin că, în perioada decembrie 2007 - aprilie 2008, Rădulescu ar fi coordonat, finanțat și supervizat operațiunile care urmăreau importul de narcotice și că ar fi cumpărat din America Latină, în mai multe rânduri, aproape nouă tone de cocaină.În mandatul emis autorităților din România se mai spune că transpor-tul de stupefiante achiziționate din America de Sud s-ar fi făcut cu ajutorul mai multor nave.