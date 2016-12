Telenovela Podului Agigea continuă, cu un alt ministru: "La 1 septembrie vor începe lucrările"

Lucrările la Podul Agigea vor reîncepe la o zi după finalul sezonului estival, însă deocamdată nu se știe când vor fi terminate aceste lucrări, care par desprinse dintr-un serial fără sfârșit. Ministerul Transporturilor are un nou ministru, care, spre deosebire de predecesorii săi, „a îndrăz-nit” să iasă din biroul său și s-a deplasat pe litoralul românesc să se convingăde problemele semnalate pe tot parcursul verii de turiști.Sorin Bușe, noul ministru, s-a decis să vadă cu ochii lui dezastrul din sud-estul țării și motivul pentru care turiștii și-au distrus vacanța: Podul Agigea. Ieri, ministrul a făcut o vizită „fulger”, ajungând la Constanța, cu trenul. A mersdirect la Podul Agigea, acolo unde a aflat chiar și de la șoferii care tranzitau podul situația deplorabilă în care s-a ajuns.Au „răsărit“ panouri de informare, la sfârșit de sezonTuriștii care au stat la cozi interminabile pe autostradă și în zona podului Agigea, nu au avut nicio idee asupra faptului că au ca alternativă noul pod construit. Niciun panou nu a fost amplasat, care să-i informeze despre ce rute au la dispoziție. Abia spre sfârșitul sezonului estival s-a luat decizia ca rutele alternative să fie semnalizate. Astfel, în zona Agigea, au fost amplasate panouri de informare și dirijare a tranzitului în punctele cheie ale traseului. „Suntem în plin sezon estival, numărul turiștilor care-și petrec vacanța la mare este în creștere, iar podul Agigea este aproape în permanență blocat din cauza numărului mare de conducători auto care aleg să-l traverseze ca să ajungă în stațiuni. Însă puțini știau de existența podului din Port, care poate fi folosit ca rută alternativă fără probleme. Acum am luat toate măsurile necesare pentru ca traficul să se decongestioneze și oamenii să nu mai piardă încă o oră în trafic de la ieșirea de pe A2 până la hotel”, a declarat Sorin Bușe, ministrul Transporturilor.De ce nu s-a lucrat până acum la Podul Agigea„Cuget Liber” a reușit să afle care a fost motivul pentru care în tot acest timp nimeni nu a lucrat la podul Agigea. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale nu a oferit niciun fel de explicații, dar mizeria de sub preș a ieșit într-un final. Evaluarea făcută de CNADNR, în privința costului lucrărilor a fost făcută necorespunzător și au fost alocați prea puțini bani. Când lucrările au început, firma germană a comunicat CNADNR-ului faptul că prețul este subevaluat, motiv pentru care a și sistat treaba. „Din câte am aflat ar fi fost probleme cu firma germană care lucrează la Podul Agigea. Se pare că evaluarea proiectului a fost alta decât în realitate, mai mică. După ce s-au apucat de treabă, și-au dat seama că de fapt costă mai mult, iar lucrările au fost sistate. Să iasă și să dea explicații românilor. Ministrul mi-a spus că de la 1 septembrie vor începe lucrările pe podul Agigea, pentru a nu îngreuna și mai tare circulația în timpul sezonu-lui. Nu a existat discuția cu privire la închiderea circulației pe pod. Șova a mințit, după care a venit Rus, Matache, Costescu, dar românii tot nu știu ce se întâmplă cu acest pod și nimeni nu răspunde pentru asta. Eu sunt foarte sceptic că oamenii aceștia se vor apuca de treabă. Ei au zis că se apucă, dar de finalizarea lucrărilor, nu am auzit nimic. În concluzie, banii s-au cheltuit, dar nu s-a făcut nimic”, a declarat Mihai Lupu, președintele Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților.