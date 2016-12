„Ştefan cel Mare“ se ia la trântă cu piraţii şi teroriştii

Trei ambarcațiuni noi și încă una pe drum pentru Poliția de Frontieră

„Ștefan cel Mare“ se ia la trântă cu pirații și teroriștii

Două nave de intervenție fabricate în Israel au intrat, ieri, în dotarea Poliției de Frontieră Române. Ele au primit pavilionul românesc în cadrul unei ceremonii care s-a desfășurat în Gara Maritimă a Portului Constanța. Construcția navelor a costat 24 milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene. În cadrul aceleiași festivități a fost prezentată și cea mai mare navă aflată în dotarea Poliției de Frontieră. Fabricată în Șantierul Naval Galați, nava a fost lansată la apă în luna mai. Construcția ei a costat 24,7 milioane de euro, din fonduri Schengen. Aceasta este cea mai mare navă a Poliției de Frontieră. Ea are o lungime de 66 de metri, iar viteza de patrulare este de 21 de noduri, o viteză mare pentru un vas de asemenea dimensiuni. Nava va fi folosită în misiuni de prevenire și combatere a pirateriei și a actelor teroriste, controlul navelor și ambarcațiunilor, căutarea navelor aflate în pericol și salvarea echipajelor acestora. Ieșită din șantier cu numele MAI 1105, nava a fost botezată, ieri, „Ștefan cel Mare”, patronul spiritual al Poliției de Frontieră. „Nașă” a ambarcațiunii a fost comisarul șef Andreea Niculin, șeful Serviciului Relații Internaționale din cadrul Poliției de Frontieră Române. La eveniment a participat și ministrul Administrației și Internelor, Vasile Blaga, însoțit de inspectorul general al Poliției de Frontieră Române, chestorul principal Ioan Buda. În deschiderea ceremoniei, organizate pe cheul Gării Maritime, ministrul Vasile Blaga s-a declarat onorat de participarea la evenimentul care se înscrie pe linia eforturilor permanente ale României de modernizare, perfecționare și îndeplinire a exigențelor actuale în materie de securizare a granițelor europene, din perspectiva pregătirii pentru aderarea la Spațiul Schengen. „Navele care, începând de astăzi, vor completa flota Poliției de Frontieră, fac parte din Sistemul Integrat de Supraveghere și Control la Marea Neagră, având capacitatea de a trimite și primi date și informații de la sistem, fiind concepute pentru misiuni de patrulare pe termen lung, intervenție, interceptare și urmărire pe mare. Sunt dotate cu cele mai moderne sisteme de navigație și comunicare, care vor spori eficiența sistemului de supraveghere și vor oferi noi posibilități de monitorizare a situației operative în această zonă”, a spus Blaga. Potrivit ministrului Administrației și Internelor, la Marea Neagră, structurile Poliției de Frontieră Române trebuie să realizeze un dispozitiv de supraveghere și control eficient care să asigure acoperirea permanentă a unui spațiu maritim de aproximativ 20.000 de kilometri pătrați (ape maritime interioare 753 de kilometri pătrați, marea teritorială 4.487 de kilometri pătrați, zona contiguă 4.460 de kilometri pătrați și zona economică exclusivă 10.300 de kilometri pătrați). El a mai spus că unitățile navale române urmează să participe la Rețeaua Europeană de Patrulare în zona maritimă „HOTEL”, alături de navele Poliției de Frontieră bulgare, precum și la operațiuni comune organizate sub egida Frontex, pentru combaterea migrației ilegale. Noile nave intrate în dotarea Poliției de Frontieră beneficiază de echipamente moderne necesare asigurării unei supravegheri continue a spațiului maritim și vor completa extinderea spre larg a razei de observare a sistemului de supraveghere și control existent, SCOMAR, realizat de Poliția de Frontieră Română printr-un proiect finanțat prin fonduri europene. Acesta este unul dintre cele mai performante sisteme de supraveghere a frontierelor maritime din Europa și care furnizează continuu o imagine tactică a suprafeței apei din zona maritimă teritorială, zona contiguă și zona economică exclusivă (până la 100 de mile marine în larg), a activității aeriene și a situației terestre. Pe lângă altele, în alocuțiunea sa, ministrul Vasile Blaga a precizat că, pentru o securizare eficientă a frontierelor maritime, Inspectoratele Județene ale Poliției de Frontieră din Constanța și Tulcea se vor transforma în Garda de Coastă. Construcția celor trei nave noi, intrate în dotarea Poliției de Frontieră, a fost finanțată prin sprijinul financiar de care a beneficiat România, de la Uniunea Europeană, prin facilitatea Schengen, doar pe componenta navală, ajutorul nerambursabil fiind în valoare de peste 80 milioane de euro. Peste două luni, polițiștii de frontieră vor mai primi o navă Nava maritimă de supraveghere „Ștefan cel Mare” MAI 1105 a fost construită de firma „Damen Shipyards Gorinchem” - Olanda, la Șantierul Naval „Damen Galați”, construcția începând la data de 12 ianuarie 2009. Nava este capabilă să navigheze anual cel puțin 4.000 de ore, este capabilă să opereze pe o mare de gradul 6, poate executa misiuni de minimum șapte zile, are o rază de acțiune de minimum 1.800 de mile marine, la viteză de croazieră și poate atinge viteza maximă de 21 noduri pe oră. Are capacitate de interoperabilitate cu alte sisteme de supraveghere, comunicații, transmisii de date și face parte din SCOMAR. Nava de supraveghere are capacitatea de a executa activități de căutare - salvare, precum și de prevenire și combatere a poluării pe mare și poate stinge incendiile de pe navele aflate în pericol pe mare. Navele maritime de patrulare MAI 2110 și MAI 2111 au fost construite de Israel Shipyards. În cadrul aceluiași contract urmează să mai fie livrată o navă similară, până la data de 15 noiembrie. Navele maritime de patrulare și intervenție vor executa misiuni specifice ale Poliției de Frontieră Române, de intervenție, interceptare, urmărire în apele maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă și zona economică exclusivă a României. Aceste nave vor juca un rol important în supravegherea frontierei Uniunii Europene, viitoare frontieră a Spațiului Schengen, având în același timp calitățile necesare pentru a executa misiuni pe perioade lungi de timp, la distanțe mari de țărm, în zona contiguă și zona economică exclusivă a României și de a primi și transmite date și informații către sistemul de supraveghere și control.