Teddy Nătăvală vrea din puşcărie la psihiatru

Teddy Nătăvală vrea din pușcărie la psihiatru

Aflat încă din luna martie în penitenciarul Poarta Albă, pentru a ispăși o pedeapsă de cinci ani pentru înșelăciune, fostul polițist de la „Doi ș-un sfert” Teddy Nătăvală a cerut judecătorilor Tribunalului Constanța întreruperea executării pedepsei. Motivele pe care acesta le-a invocat pentru a fi lăsat în libertate au fost de ordin medical, el susținând că afecțiunile de care suferă nu pot fi tratate în spitalele din sistemul penitenciarului. Nătăvală a spus că suferă de cataractă, care trebuie operată într-un an pentru a-și salva vederea, că are afecțiuni hepatice și are nevoie de consiliere psihologică și psihiatrică pentru a depăși trauma suferită de implicarea în procesul penal care l-a trimis în spatele gratiilor. Magistrații au dispus respingerea cererii lui Teddy Nătăvală. Amintim că el a fost judecat alături de omul de afaceri Doru Constantin Codreanu, și de foștii finanțiști Marian Manta, Ștefan Brânză și Gheorghe Nicuț-Tănăsescu, cei din urmă acuzați de abuz în serviciu, într-un dosar privind o rambursare ilegală de TVA în valoare de 34 de miliarde de lei vechi.