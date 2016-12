Ţeapă de peste zece milioane de dolari, cu afaceri "made în China"

Țeapă de peste zece milioane de dolari, cu afaceri "made în China"

Prin rechizitoriul întocmit în data de 29 septembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus trimiterea în judecată a numiților: Zhenfeng Chen, Lijuan Tao, Jianwu Cai, Hongqing Zheng, Qingying Gong, Robert Alexe, Daniel Joiman, Doina Verginica Joiman și Maria Magdalena Joiman, toți fiind arestați preventiv.Ancheta a fost declanșată în noiembrie 2011, când procurorii DIICOT Constanța au aflat informații despre activitatea respectivului grup infracțional. Ulterior, ancheta a fost preluată de Structura Centrală a DIICOT.„Membrii grupării au desfășurat o amplă activitate evazionistă, provenită din comercializarea produselor importate din China - textile, încălțăminte, articole de uz casnic și de construcție -, activitate care, în perioada anilor 2010 - 2013, a avut ca urmare prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma totală de 33.759.510 lei (aproximativ zece milioane de dolari), reprezentând TVA și impozit pe profit”, au comunicat procurorii DIICOT. Concret, suspecții înființau firme fantomă pentru a-și desfășura afacerile, iar marfa era introdusă în România prin portul Constanța, iar marfa era vândută pe sub mână în diverse spații comerciale din București.De exemplu, în perioada amintită, inculpatul Zhenfeng Chen a înregistrat în contabilitatea firmei SC Meitong Impex SRL, firmă „fantomă”, facturi fiscale provenite de la alte 12 societăți „fantomă” și a făcut plăți către alte firme „fantomă”. În contabilitatea unei alte firme, SC Jilin Consum Impex SRL, au fost înregistrate facturi fictive provenite de la 13 firme „fantomă”, în vreme ce în contabilitatea SC Meikui Intertrade SRL București au fost înregistrate 38 de facturi fiscale, în contabilitatea SC Shishi City Taixiang Trade Co LTD, administrată de Gong Qingying, au fost găsite 62 facturi fictive, în vreme ce în firma SC Dou Dou Import-Export SRL, administrată de Jianwu Cai, au fost găsite peste 250 de facturi fictive, emise tot de firme „fantomă”. Iar lista continuă…„În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii, în vederea recuperării prejudiciului, o parte din acesta fiind recuperat în timpul urmăririi penale”, au precizat anchetatorii. Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, unde urmează să fie judecată cauza.„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au concluzionat anchetatorii.