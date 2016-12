TE DOARE MINTEA: "M-AU VIOLAT trei bărbaţi. Ba nu, doar S-AU MASTURBAT..."

Reclamație la Secția 5 Poliție:

TE DOARE MINTEA: "M-AU VIOLAT trei bărbați. Ba nu, doar S-AU MASTURBAT..."

O constănțeancă a sunat, ieri dimineață, la Serviciul unic de urgență 112, după ce a găsit, pe o străduță de la marginea municipiului Constanța, o tânără aflată într-o stare avansată de ebrietate și care spunea, deși incoerent, că a fost victima unui viol. Imediat, tânăra a fost dusă la sediul Secției 5, iar polițiștii au încercat să afle de la ea ce s-a întâmplat, prin ce grozăvie a trecut.Au reușit să afle că femeia are 26 de ani, iar în noaptea de duminică spre luni a petrecut împreună cu mai mulți prieteni într-un club din centrul Constanței, de pe B-dul Tomis, iar spre dimineață a plecat, împreună cu trei bărbați, din rândul cunoștințelor, cu un taxi. Ulterior, istorisirea femeii a devenit incoerentă. Inițial, ea a susținut că a fost dusă la marginea orașului, iar cei trei indivizi ar fi violat-o. După câteva minute, însă, fata, care abia putea lega cuvintele, și-a schimbat versiunea asupra celor întâmplate: "Nu m-au violat, doar s-au masturbat în fața mea!".Pentru că nu reușeau să se înțeleagă cu ea, polițiștii au cerut ajutorul medicilor de la Ambulanță, care i-au acordat îngrijiri medicale în cadrul Secției 5 Poliție, după care au transportat-o la Spitalul Județean. Ulterior, în cursul după-amiezii, după ce fata și-a mai revenit și au sosit și membrii familiei, polițiștii au aflat că aceasta are probleme medicale, urmând un tratament pentru o afecțiune psihică și că nu are voie să consume alcool, care-i agravează starea. Mai mult, ea a negat că ar fi fost violată.De asemenea, examenul genital a evidențiat că nu a întreținut un raport sexual recent, fie el consimțit sau forțat. Polițiștii continuă însă cercetările pentru a elimina orice suspiciune că tânăra a fost victima vreunei infracțiuni.