Taximetrist din Constanţa, amendat cu 15.000 lei. "Parcă aş fi făcut moarte de om"

Corect...

Foarte bine ti-a facut nenea taximetristu'. Pe unde circulati in rare cazuri respectati regulile de circulatie. Acum cateva zile am gasit masina lovita in parcare avand pe ea urme de galben (taxi) fara sa lase macar un bilet in geam. Bineinteles a declansat alarma, dar taxiul a disparut foarte repede. Iarna trecuta la o intersectie cineva a claxonat taxiul din fata pt. ca era verde, iar nesimtitul deranjat de zgomot a introdus in marsarier si i-a lovit masina omului, dupa care a plecat in tromba. Apropo... ce ai cautat pe plaja ? Distractie si aere nu? Acum plateste. Nesimtirea costa, dar asa trebuie procedat cu toti cei care procedeaza astfel fara discriminare.