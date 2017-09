TAXELE ŞI IMPOZITELE MILITARILOR NU SE DUC LA STATUL ROMÂN? Militarii care au deveni părinţi, obligaţi să dea banii înapoi

7

PDV

În sensul în care prevederile art. 141 lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal s-ar interpreta si aplica in sensul in care personalul militar nu este asigurat in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat, nici persoanelor beneficiare ale dreptului concediului de creștere a copilului nu li s-ar aplica normele OUG 110/2011 privind concediile si indemnizatiile pentru cresterea copiilor. Mai mult in RG1-2006 la art. 130 alin. 4, este prevazut faptul ca militarilor li SE ACORDA, concediu de odihna suplimentar, de studii, PATERNAL, de maternitate, crestere copil.