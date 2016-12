Taxele de timbru din 2015: cât te costă să divorţezi sau să conteşti o amendă

Taxele de timbru din 2015: cât te costă să divorțezi sau să contești o amendă

Taxa de timbru diferă în funcție de cererea introdusă în instanță. Tarifele diferă pentru fiecare obiect în parte, însă sunt sume fixe. Iată cât costă, în acest an, un divorț sau contestarea unui proces verbal de contravenție, două dintre cele mai des întâlnite acțiuni deschise în instanțe.Amenda de circulație este cea mai întâlnită sancțiune pe care o primește un șofer. Motivele sunt multe, pornind de la depășirea vitezei regulamentare, nepurtarea centurii de siguranță sau consumul de băuturi alcoolice. Numai că, pe lângă conducătorii auto care calcă pe bec, există și polițiști care, din neatenție, grabă sau poate rea-voință, greșesc față de participanții la trafic. Toți cei care se simt nedreptățiți de agenții rutieri se pot adresa instanței de judecată pentru anularea amenzii. Polițiștii afirmă că tot mai mulți șoferi contestă procesul verbal prin care au fost sancționați. În acest an, plângerea împotriva procesului verbal costă 20 lei. Taxa este una fixă și nu depinde în niciun fel de tipul contravenției împotriva căreia se depune plângerea. Aceeași sumă se va achita și în cazul în care șoferul atacă cu recurs și hotărârea judecătorească prin care s-a soluționat plângerea.Legislația spune că orice proces verbal de constatare a contravenției poate fi contestat în instanță, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea trebuie însoțită de copia procesului verbal, de taxa judiciară de timbru, precum și de alte documente care pot fi considerate probe. De exemplu, în cazul în care șoferul amendat are martori, trebuie să menționeze, în plângere, numele și domiciliul martorilor.În cazul divorțului, legea spune că soții pot apela la instanța de judecată, la ofițerul de stare civilă sau la notarul public. Din comoditate sau, uneori, din teamă, soții aleg, de obicei, calea instanței. Portalurile de judecată din Constanța arată că, doar de la începutul anului 2015 au fost înregistrate peste o sută de acțiuni de divorț în instanță.Taxa de timbru diferă în funcție de motivul pentru care se introduce cererea. Dacă divorțul se face prin acordul ambilor soți sau a unuia dintre ei, acceptată de celălalt, taxa de timbru este de 200 lei. De asemenea, dacă, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, taxa de timbru este 100 lei. Aceeași taxă se percepe și în cazul în care cererea a venit din partea unuia dintre soți, după o separare care a durat cel puțin doi ani. Divorțul se mai poate face la cererea soțului a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsniciei, caz în care taxa este de 50 lei.În plus, fiecare cerere care nu este accesorie unei cereri de divorț și care are ca obiect stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției financiare a părinților la creșterea copiilor, locuința familiei etc. costă câte 20 lei.