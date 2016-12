Taxa auto va fi înlocuită cu TIMBRU DE MEDIU. Cum se va calcula?

1

adfica praf in ochi!

cei care l-au votat pentru taxa auto... teapa! Oricum, e de gandit de ce Romania pastreaza timpenia impozitarii (taxarii etc.) pe capacitate cilindrica. Mai ales cand se vorbeste de poluare. Se stie ca motoarele cu capacitate cilindrica mare si putere mica emit mai putine noxe decit cele cu capacitate cilindrica mica si putere mare. (Supraturate, ardere incompleta etc.) In mod normal trebuie sa elimine acest reper si sa introduca puterea masinii, ca in dicator. Masinile sub 50 CP, sub 100 CP, intre 101-150 CP etc. Eventual si rotatiile la care se obtine cuplul motor maxim... Ca in guvern nu sunt specialisti, intelegem. Dar de ce nu se adreseaza specialistilor in motoare, care sa la faca o grila eficienta? Oricum, tovilor, demagogia pe fata incepe sa-si arate roadele. Mai votati cu... posteriorul, sa vedeti ce veti pati!