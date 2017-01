Tatăl tânărului bătut la Oltina

În ediția de ieri a ziarului „Cuget Liber" am relatat povestea unui tânăr de 22 de ani, Ionuț Severin, din Oltina, care ar fi fost bătut de șeful pos-tului de poliție din localitate, agent principal Mihai Barbu, și de adjunctul acestuia, agent principal George Moise. Totul s-a întâmplat sâmbătă pe la prânz, când cei doi polițiști de la Oltina l-au ridicat pe tânăr sub pretextul că ar fi furat un ham. I-au pus cătușele la mâini, iar în postul de poliție, susține tânărul, a fost bătut măr cu bastoanele, cu pumnii și picioarele de către cei doi polițiști. Luni, adjunctul IPJ Constanța, comisar șef Adrian Rapotan, a efectuat o anchetă fulger la Oltina. El nu a putut asculta decât varianta polițiș-tilor, care au negat acuzațiile, pentru că Ionuț Severin nu ajunsese în co-mună. Oricum, el s-a sesizat din ofi-ciu și, la rândul lui, va sesiza Parchetul cu privire la acuzațiile care se aduc celor doi polițiști. Mai mult decât atât, ieri, Ionuț Severin s-a prezentat la Serviciul Medico-Legal Constanța, unde a fost examinat de medicii legiști, urmând ca luni (25 iunie) să fie eliberat certificatul medicol-legal. Numai că, deși polițiștii au susținut în fața co-misarului șef Adrian Rapotan că nu l-au atins nici cu o floare pe băiat, ieri, tatăl lui Ionuț Severin ne-a relatat că, imediat cum a ajuns, marți seară, în Oltina, a fost abordat de agentul principal Mihai Barbu, care i-ar fi spus, textual: „Las-o mai moale. Sărim la cap (din gesturi dând de înțeles că ar fi vorba de bani). Retrage-ți plângerea!" Omul nici nu vrea să audă de așa ceva, mai ales că - susțin și Constantin Severin, și fiul său - nu ar avea vreo treabă cu dosarele penale în care, spun polițiștii, că ar fi anchetat Ionuț Severin. Oricum, din spusele lui Ionuț Severin, el are martori care pot confirma varianta sa în fața organelor competente. Am încercat, ieri, pe parcursul întregii zile, să îi contactăm pe polițiștii de la Oltina, dar aceștia nu au răspuns la telefon. Comisarul șef Adrian Rapotan ne-a asigurat că dacă cei doi polițiști au mințit și chiar l-au bătut pe tânăr vor răspunde pentru asta și că, oricum, sesizarea sa va ajunge, în aceste zile, la Parchet, iar procurorii urmea-ză să facă cercetările de rigoare.