Tariful RCA, calculat în funcţie de amenzile de circulaţie, dotările maşinii şi vârsta şoferului

se poate !

Fratilor in alte tari europene se include in asigurarea obligatorie si casco . La noi fac specula baietii ....daca ai masina mai veche de 5 ani iti iau 2000 de euro pe an pentru casco . Daca platim mai mult macar sa ne aliniem la standardele lor nu ?? Si asta cu varsta exact cum au spus si firmele de asigurari : "ESTE CEA MAI SIMPLA METODA " . Romanilor nu le place sa se implice prea mult .. MARIM PRETURILE SI GATA !! Hai sa facem si tombola bonului fiscal :))) . O tara de kkat !! Asta-i marea evaziune ??? Opriti draq tirurile si containerele care intra in tara cu marfa nedeclarata sau declarata cu preturi minime !!!