Târgul locurilor de muncă pentru 20 de deţinuţi de la Poarta Albă

Vineri, la Casa de Cultură, a fost organizat

Târgul locurilor de muncă pentru 20 de deținuți de la Poarta Albă

Vineri, Casa de Cultură din Constanța a găzduit Târgul pentru locuri de muncă destinat persoanelor care au suferit o condamnare. Evenimentul, desfășurat sub îndemnul „E de bine pentru tine!”, face parte din Proiectul „Continuarea dezvoltării sistemului de probațiune din România” finanțat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE RO 2006/018-147.01.04.05.01. Beneficiarii acestui proiect sunt Direcția de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești și Administrația Națională a Penitenciarelor. Potrivit expertului în comunicare al Ministerului Justiției, Violeta Vijulie, la eveniment au participat 20 de persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului Poarta Albă, care urmează să se libereze în maxim nouă luni. Cei mai mulți au a activat în domeniile construcții și agricultură. Dintre aceștia, 12 dețin o calificare în meserii cum ar fi: vopsitor, mecanic sau conducător auto, tâmplar, sudor, zidar etc. „Sunt niște ani irecuperabili” Printre cele 20 de persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului de Maximă Siguranță de la Poarta Albă, s-a aflat și Ilie Nechita, de 27 de ani, condamnat la cinci ani și opt luni de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Se află în penitenciar din 26 mai 2006, iar în luna decembrie urmează să fie eliberat. El ne-a declarat că a mai fost închis, pentru comiterea infracțiunii de șantaj, în perioada 2004 - 2005. Nechita a lucrat, înainte de a fi închis, ca alpinist utilitar și barman, și ne-a mărturisit că ar vrea să-și găsească de lucru ca alpinist utilitar. Deținutul ne-a spus că nu mai are de gând să aibă probleme cu legea pentru că a pierdut deja ani buni în în-chisoare. „Sunt niște ani ire-cuperabili” – ne-a declarat de-ținutul. „Am diplomă de legumicultor!” Optimist cu privire la găsirea unui loc de muncă s-a arătat Eugen Dimcea, de 33 de ani, din Cuza Vodă - Călărași. El se află în penitenciar din anul 2007, după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare, pentru comiterea infracțiunii de furt. Mai are 40 de zile până să se elibereze, astfel că ar fi mai liniștit dacă ar ști că îl așteaptă un loc de muncă atunci când va fi liber. „Am diplomă de legumicultor, dar am lucrat și în construcții, sper să îmi găsesc ceva de lucru…” – ne-a declarat deținutul. „Am venit aici pentru o șansă!” Un caz deosebit putem spune că este cel al lui Costache Zaharia, de 36 de ani, care a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru omor. El a fost închis în urmă cu 12 ani și jumătate, iar în ianuarie 2010 urmează a fi eliberat. Fapta pentru care a fost condamnat a fost comisă, în anul 1996, în Iugoslavia. Zaharia și-a recunoscut crima și spune că, de fapt, a intenționat să tâlhărească un bărbat, pentru o sumă de bani. Numai că, în urma loviturilor, victima a murit. „Îmi e teamă că nu îmi voi găsi de lucru, din cauza cazierului, deși am lucrat la Sidex Galați, știu că nu mai am vreo șansă să-mi găsesc de lucru acolo, așa că pot să lucrez în construcții, ca zidar. Am venit aici pentru o șansă!” – ne-a declarat deținutul. „Dacă nu îmi găsesc de lucru, mă apuc de furat!” Vasile Dudău are 47 de ani, este din Constanța, și a fost închis, în 2008, pentru furt, în urma unei condamnări de trei ani de închisoare. El ar trebui să iasă din pușcărie în luna mai 2010. Deținutul ne-a declarat că a mai fost condamnat, în urmă cu 30 de ani, tot pentru furt, atunci poposind după gratii vreme de patru ani. Dudău a lucrat ca primitor-distribuitor și a spus franc: „Dacă nu mă pot angaja în aceeași meserie, mă apuc de furat în afară”. Dudău s-a arătat sceptic cu privire la șansele reale de angajare în urma unui astfel de proiect sau „târg de locuri de muncă”, așa cum l-au denumit organizatorii. Vrea să se angajeze ca mediator Mirică Mihai Drezaliu are 23 de ani, este din Năvodari, și a fost închis acum un an în urma unei condamnări de trei ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de proxenetism. În perioada mai - iunie 2010, el urmează a fi eliberat. Înainte de a fi închis, Drezaliu a apucat să se specializeze ca mediator școlar, ajutând copiii de etnie romă să se reintegreze în sistemul școlar. A lucrat aproximativ o lună de zile în această funcție și urma, totodată, cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității Libere din Chișinău - învățământ la distanță. În primul rând, ne-a declarat deținutul, după ce va ieși din penitenciar, vrea să-și termine facultatea și să-și reia postul de mediator. „Am fost căutat acum două luni pentru angajare, pentru că era postul liber, presupun că m-așteaptă” - a declarat Drezaliu. În ceea ce privește fapta comisă, el ne-a spus că a fost închis pe nedrept, nefiind autorul niciunei fapte de proxenetism. Un angajator: „Ne interesează competența și nu trecutul!” Urmare a prezentării ofertelor de către agenții economici, în cadrul discuțiilor individuale purtate cu persoanele private de libertate, doi dintre aceștia vor încheia contracte de muncă în perioada imediată liberării din penitenciar, peste una, respectiv patru luni. Cele două contracte de muncă sunt pentru persoane care au calificarea de tâmplar PVC. „Nu am venit cu mari speranțe aici. Însă evenimentul a fost deosebit de interesant. Iar în urma discuțiilor cu participanții în căutarea unui loc de muncă, am hotărât să și angajăm doi dintre aceștia” - a declarat Adelina Teodorescu, reprezentant al uneia dintre firmele participante la eveniment. Un alt angajator a spus că îl interesează competența și nu trecutul viitorilor săi angajați, ceea ce înseamnă un pas înainte pentru ca astfel de proiecte să aibă succes și să ducă la schimbarea mentalităților oamenilor. Dintre agenții economici prezenți, trei au în derulare contracte de colaborare cu Penitenciarul Poarta Albă, pentru utilizarea ca forță de muncă a persoanelor private de libertate în regim semideschis. „De doi ani, colaborăm cu persoane private de libertate și suntem foarte mulțumiți de activitatea acestora. Drept urmare, una dintre persoanele cu care am lucrat a devenit, după liberare, angajat permanent cu carte de muncă” - a declarat Gabriela Tudorache, reprezentant al unuia dintre angajatorii prezenți.