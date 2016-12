Tânărul decedat în accidentul de ieri, plâns de logodnică, prieteni şi apropiaţi. "Spuneai că eşti puternic şi că nimic nu te dărâmă"

Tânărul decedat în accidentul de ieri, plâns de logodnică, prieteni și apropiați. "Spuneai că ești puternic și că nimic nu te dărâmă"

Viteza excesivă a curmat, ieri seară, viața unui tânăr, iar o fată se află în continuare în stare gravă, la Spitalul Județean Constanța. Este vorba despre Erdinci Ismail, șoferul unui autoturism marca Alfa Romeo, care circula pe bulevardul Mamaia, cu mare viteză, îndreptându-se spre Capitol. La intersecția cu strada Răscoala 1907, bărbatul, în vârstă de 25 de ani, a pierdut controlul mașinii, a derapat și a intrat direct într-un copac de pe marginea drumului, iar apoi a ricoșat într-un alt autoturism parcat pe trotuar. Șoferul nu a mai avut nicio șansă, decedând pe loc. Accidentul a avut loc în jurul orei 20.40.În mașină se mai aflau 2 pasageri, un bărbat și o femeie, aflați pe scaunul din dreapta șoferului și pe partea stângă a banchetei din spate. Tânărul, în vârstă de 28 de ani, care stătea în dreapta șoferului a scăpat ca prin miracol, cu doar câteva traumatisme, însă se află în afara oricărui pericol. Nu la fel se poate spune și despre pasagerul care stătea pe bancheta din spate. Femeia, de 26 de ani, a fost vătămată corporal grav și transportată de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, în stare gravă, cu multiple fracturi.Erdinci Ismail lucra ca agent de pază, iar după aflarea veștii că a decedat în urma accidentului, prietenii și cunoscuții i-au trimis numeroase mesaje de condoleanțe. Cei trei erau prieteni. Șoferul este din Valu lui Traian, iar în urma testelor a rezultat că el nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Viteza excesivă este cea de-a 4-a cauză a accidentelor înregistrate în acest an pe șoselele din România.„Nu credeam că vreodată că am să te văd vreodată căzut la pamant. Spuneai că esti puternic și că nimic nu te dărâmă. Aseară te strigam să te ridici și nu ai făcut-o. Ai ales să pleci. Ai fost mai mic, dar ai fost un exemplu pentru toată lumea”, este unul dintre numeroasele mesaje de condoleanțe."Trezește-te și fii tare cum ai fost până acum! Tu dormi, dar la un moment dat trebuie să te trezești! Trebuie să înveți să dai pentru permisul de camion trebuie să ai grijă de maica-ta! Nu mă lăsa singură! Nu vreau să accept că nu mai ești! Știu că o să-ți revii! Haide întoarce-te, am nevoie de tine! Adu-ți aminte că mi-ai jurat iubire când m-ai cerut de nevastă! Adu-ți aminte cât de fericit erai! Gândește-te că locul tău e lângă noi! Nu știu ce să iți mai zic să te fac să revii! Așa cum mi-ai zis tu aseară că sunt inimioara ta mică și că mă iubești, așa te iubesc și eu!", este mesajul sfâșietor al logodnicei lui Erdinci Ismail.„Chiar dacă nu mai ești, eu știu că ne vezi de sus și ai grija de noi! Taticu' meu", este ultimul mesaj postat de Erdinci Ismail, înainte cu câteva ore de a-și pierde viața în accident.