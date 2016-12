Tânărul care a lăsat gravidă o fetiţă de 11 ani: "O iubesc, vreau să o iau de nevastă!"

Caz șocant în comuna Săcele

Tânărul care a lăsat gravidă o fetiță de 11 ani: "O iubesc, vreau să o iau de nevastă!"

Fetița a fost adusă de mamă, la sfârșitul de săptămână care s-a încheiat, la rudele din Constanța, în vreme ce bărbatul acuzat căa lăsat-o însărcinată a ajuns în fața polițiștilor. El a recunoscut că a avut mai multe relații intime cu copila, ba chiar a spus că o iubește și vrea să-și întemeieze o familie alături de ea.Situație dramatică într-o familie din comuna constănțeană Săcele: o copilă de numai 11 ani este însărcinată în șase luni, după ce a întreținut relații sexuale cu un tânăr de 21 de ani. Mama, Iuliana B., de 40 de ani, a descoperit la sfârșitul săptămânii trecute prin ce trece fiica ei. Îngrijorată că micuța lua în greutate, femeia a mers împreună cu aceasta la medicul de familie, care i-a dat vestea: fetița este însărcinată în aproximativ 24 de săptămâni. Cu copila de mână, femeia s-a oprit direct la Postul de Poliție Săcele, știind deja și cine este responsabil de situația celei mici: Mihai Vasilescu, un tânăr de 21 de ani, coleg de liceu cu fiul ei cel mare. Potrivit polițiștilor, suspectul este domiciliat în Cobadin, dar din iulie și până în decembrie 2011 și-a petrecut timpul mai mult în locuința prietenului său din Săcele. În perioada respectivă el a întreținut mai multe raporturi sexuale cu minora.În momentul în care a fost audiată de anchetatori, în prezența mamei și a asistentului social, fetița nu a oferit indicii că ar fi fost vic-tima unui viol, motiv pentru care încadrarea inițială a faptei a fost făcută pentru relații sexuale cu un minor. "Ancheta este, însă, în desfășurare, fetița a fost examinată medico-legal și în prezent se așteaptă rezultatele analizelor. Conform legii, încadrarea faptei poate fi schimbată", ne-a declarat Carmen Șerbănescu, purtător de cuvânt al Poliției Constanța. Concret, dacă pe trupul fetiței vor fi găsite urme de violență, tânărul poate fi acuzat de viol.A recunoscut relația intimăVineri, când a fost depusă reclamația, suspectul se afla la Botoșani, unde își găsise de muncă. Oamenii legii au reușit să-l contacteze și l-au chemat la audieri, la sediul Poliției Săcele. Tânărul nu a mai așteptat însă până astăzi, când ar fi trebuit să se prezinte, ci s-a întors în Constanța ieri dimineață, iar în cursul după-amiezii era deja în fața anchetatorilor.Potrivit acestora, bărbatul a recunoscut relația intimă, dar a subliniat că a făcut-o din dragoste. "O iubesc și vreau să o iau de nevastă, să creștem împreună copilul", le-a spus băiatul anchetatorilor. Pe de altă parte, dacă va fi găsit vinovat de acuzele ce îi sunt aduse, tânărul riscă să petreacă după gratii până la zece ani.Ea are note bune la școală, el învață la seralComunitatea din Săcele este surprinsă de cele întâmplate. Micuța este, spun vecinii, un copil cuminte, cu note mari la școală. Mama, fostă învățătoare, este casnică în prezent, iar tatăl este plecat la muncă în Italia. În schimb, greutățile financiare și-au spus cuvântul în cazul suspectului, lui Mihai Vasilescu; acesta este elev la seral, iar în paralel muncește.Astăzi, inspectorii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța vor discuta cu minora și familia. Mihaela Ristea, directorul adjunct al instituției, ne-a declarat că, deocamdată, nu se impune măsura instituționalizării copilei: "Minora are, în mod evident, nevoie de consiliere, dar trebuie desfășurată o anchetă pentru a stabili ce măsură de protecție se impune. Și, mai ales, vom ține cont de ancheta Poliției". În prezent, este evident că mama fetiței nu s-a arătat indiferentă de starea acesteia.Fetița poate rămâne sterilăDin punct de vedere medical, sarcina poate avea consecințe devastatoare asupra organismului fetiței. "Organismul minorei nu este dezvoltat, pot să apară complicații precum avortul spon-tan, nașterea prematură. Grav este și faptul că pot să apare infecții ale cavității uterine, care vor afecta viața sexuală, ulterior, și pot duce inclusiv la sterilitate sau deces", a afirmat dr. Victorian Păștilă, medic ginecolog în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Reținut pentru sex cu o minorăIeri, anchetatorii l-au reținut pe bază de ordonanță pe Mihai Vasilescu, de 21 de ani, acuzat că a lăsat o minoră de 11 ani însărcinată. Acesta a fost audiat mai multe ore și urmează să fie prezentat procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța cu propunere de arestare preventivă. Potrivit polițiștilor, procurorul de caz va decide dacă bărbatul va fi acuzat de întreținere de raport sexual în formă continuată cu un minor sau de viol.Profilul psihologic: Are înclinații pedofile și este agresivProfilul psihologic al lui Mihai Vasilescu, tânărul de 21 de ani, care a lăsat însărcinată o minoră de 11 ani, arată că este imatur social, cu orientări pedofile și agresivitate excesivă. "Este clar că are o personalitate accentuată, psihopatologie sexuală. Dacă este să-i facem profilul psihologic, se poate spune că are o agresivitate excesivă și își arată masculinitatea dominând. Nu este o personalitate realizată pe plan social, de aceea a ales o minoră, pentru a putea să o domine, iar în acest caz agresivitatea excesivă are o tentă sexuală", ne-a declarat lect. univ. dr. Mihaela Rus, din cadrul Universității "Ovidius" Constanța. Cât privește sentimentele de dragoste despre care vorbește suspectul, psihologul s-a arătat circumspect. "Nici la 11 ani, nici la 21 de ani, nu putem vorbi de stabilitate emoțională, de cristalizarea sentimentelor. Relația a început ca o activare a instinctelor primare, sexuale și nu poate fi vorba de dragoste, iar o relație de stabilitate implică responsabilitate din partea ambilor parteneri", a adăugat psihologul Mihaela Rus.Pe de altă parte, aceste evenimente își vor pune amprenta pe dezvoltarea emoțională și psihică a fetiței de 11 ani.