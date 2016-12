Tânărul care a cerut eutanasierea nu a vrut decât să atragă atenţia asupra situaţiei sale

Tânărul care a cerut eutanasierea nu a vrut decât să atragă atenția asupra situației sale

Eugen Constantin Anghel, tânărul de 29 de ani care a cerut eutanasierea într-o scrisoare adresată Președinției și făcută publică luni, nu dorește, de fapt, să moară, a declarat ieri ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. „A fost sincer băiatul și până la urmă a recunoscut că de fapt nu ținea neapărat să i se facă eutanasie, dar și-a dat seama că prin gestul acesta va atenționa personalul medical. Nu a recunoscut dintr-o dată“. „Am poposit ieri la spitalul județean, am zăbovit cu el circa o oră. I s-a părut lui că medicii nu i-au dat toată atenția și, de fapt, gestul lui a fost de a atrage atenția - poate cineva se va apropia mai mult de el. Nu era un tânăr foarte religios. I-am lăsat iconiță și carte de rugăciuni. I-am tălmăcit rostul suferinței. S-a mai alinat și a înțeles sensul suferinței. Astăzi se va face și un sfânt maslu și am cerut documentația medicală ca să intervenim de urgență în străinătate, dacă în țară nu se poate. Astăzi (26 noiembrie n. r.) voi vorbi cu domnul doctor Irinel Popescu. El are nevoie de un transplant de ficat, dacă nu se poate aici, noi am mai intervenit printr-un preot romano-catolic din Spania și iată, ne-a ajutat cu operația unei fetițe din Tulcea, pe care am ajutat-o și noi cu transportul, iar fetița este acum în afara oricărui pericol” a mai spus Înalt Prea Sfinția Sa.