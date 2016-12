Tânărul arestat pentru că a vândut o armă unui poliţist sub acoperire, eliberat condiţionat

Tânărul arestat pentru că a vândut o armă unui polițist sub acoperire, eliberat condiționat

Epopeea arestărilor și eliberărilor lui Nicolae Răduș, cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și muniției, continuă cu un nou episod. După ce a fost prins în timp ce încerca să vândă un pistol unui polițist sub acoperire, viața tânărului de 27 de ani, din Oltina, se împarte între celula din arestul IPJ, casă și sălile instanțelor de judecată. Dacă inițial Judecătoria Con-stanța a dispus cercetarea lui Nicolae Răduș în stare de libertate, la sfârșitul lunii noiembrie, Tribunalul Constanța a decis arestarea lui pentru o perioadă de 29 de zile. Zilele trecute, avocații lui Răduș au făcut cerere de eliberare provizorie, acceptată de magistrații Judecătoriei Constanța. Procurorii au făcut recurs la această decizie, însă Tribunalul Constanța le-a respins demersul, menținând decizia de eliberare provizorie a tânărului. Potrivit procurorilor, în ziua de 25 noiembrie 2009, Nicolae Răduș, din comuna Oltina, a vândut, fără drept, investigatorului sub acoperire, un pistol marca EKOL Firat Compact, precum și un număr de șapte cartușe, contra sumei de 1.600 lei, bunuri pentru care nu deținea documente de proveniență și pe care nu avea dreptul să le vândă decât prin intermediul unui armurier. De asemenea, bărbatul se pregătea să vândă o altă armă unei alte persoane, investigatorul sub acoperire declarând că a fost de față când inculpatul a contactat telefonic un cetățean căruia urma să îi faciliteze cumpărarea unui pistol. Pasiunea lui Nicolae Răduș pentru arme a ajuns în atenția polițiștilor constănțeni cu o săptămână înainte de arestarea lui, când bărbatul a tras cu un pistol două focuri în plan vertical în fața unui club de noapte din Constanța, în urma unei altercații cu bodyguarzii. Pentru că nu a fost lăsat să intre de personalul clubului, tânărul a scos un pistol cu gaze și a tras două focuri în plan vertical. Martorii spun că gărzile de corp au reușit să îl imobilizeze, după care i-au administrat o mamă de bătaie, soră cu moartea. La fața locului au sosit și polițiștii Secției 3, care l-au condus la sediu pe bărbat pentru a fi audiat. Din verificări a reieșit că el nu poseda autorizație de deținere a armei în cauză. Tânărului i s-a întocmit dosar penal pentru nerespectarea preve-derilor regimului armelor și munițiilor, urmând a fi cercetat în stare de libertate pentru această infracțiune. Numai că, la trei zile distanță, el a fost prins din nou, de data aceasta în timp ce încerca să vândă un pistol unui polițist sub acoperire. „Rață“ și „Chelu“, furnizorii lui Răduș Pe baza declarațiilor lui Răduș, procurorii au mai reținut alte două persoane: Florin Sima, zis „Rață”, și Costel Bucur, zis „Chelu”. Procurorii spun că, la sfârșitul lunii octombrie, Florin Sima i-a oferit lui Nicolae Răduș un pistol și șapte cartușe, contra sumei de 300 de euro. În cursul zilei de 26 noiembrie, Răduș a încercat să vândă arma, însă a fost prins în flagrant de polițiști. Întrebat câte pistoale mai are, el a spus că deține doar unul singur, însă a precizat că mai poate face rost dacă este nevoie. Drept urmare, la solicitarea anchetatorilor, l-a sunat pe „Rață” și i-a cerut să îi facă rost de încă o armă, pe care urma să i-o aducă a doua zi. Acesta, din urmă, și-a trimis amicul, pe „Chelu, cu marfa pentru a finaliza afacerea. Numai că, la întâlnirea stabilită, în locul lui Răduș s-a dus un investigator sub acoperire. După efectuarea tranzacției între cei doi, polițiștii au intervenit. De asemenea, asupra lui Costel Bucur, zis „Chelu”, a fost găsită suma de 1.400 lei, în bancnote de 100 lei, reprezentând o parte din banii folosiți de polițiști la efectuarea flagrantului.