Tânără de 22 de ani, lovită de maşină

2

4 benzi pe Str.Mircea cel batrin

Am revenit in Suedia acum 11 zile . Atunci erau numai 2 benzi pe Str.Mircea cel Batrin. Stau si ma intreb cum au reusit constantenii nostrii sa largeasca Str.Mircea cu inca doua benzi in citeva zile???Sau este la fel ca pe vremea lui Ceausescu"3 benzi inainte si una de depasire"!