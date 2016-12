Tânără de 18 ani violată de doi indivizi, în staţiunea Mamaia, sub ochii iubitului!

Scene teribile la Constanța

Tânără de 18 ani violată de doi indivizi, în stațiunea Mamaia, sub ochii iubitului!

O fată de 18 ani a trăit clipe de coșmar, în noaptea de duminică spre luni, în stațiunea Mamaia. Sub amenințarea cuțitului și sub ochii iubitului, aceasta a fost violată de doi indivizi. În scurt timp, suspecții au fost reținuți și urmează să fie prezentați judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.Deși polițiștii încearcă să facă față indivizilor certați cu legea și care invadează, vara, litoralul Mării Negre cu intenții deloc serioase, iată că faptele scadaloase care se petrec prin stațiuni se înmulțesc pe zi ce trece.Ceea ce s-a întâmplat în noaptea de duminică spre luni, în dreptul complexului Perla, din stațiunea Mamaia, nu va fi dat uitării prea ușor de către o tânără de 18 ani și concubinul acesteia, de 25 de ani. Sub amenințarea cuțitului, doi indivizi au violat-o pe fată chiar sub ochii iubitului. De teamă să nu fie hăcuit, tânărul a trebuit să asiste la scenele groaznice în care cei doi violatori își băteau joc de iubita lui…Un turist a fost cel care a anunțat, ieri dimineață, în jurul orei 6,30, prin 112, oamenii legii de la Biroul de Poliție pentru Stațiunea Mamaia, că ceva suspect se întâmplă în zonă, el povestind polițiștilor că, în sudul stațiunii, o tânără care striga după ajutor era fugărită de doi bărbați.Deplasându-se la fața locului, polițiștii au identificat o tânără de 18 ani, din București, care era însoțită de concubinul ei, de 25 de ani, din Fetești. Printre lacrimi, fata le-a povestit oamenilor legii că, în jurul orei 3,30, în timp ce se afla în zona Complexului Perla, împreună cu concubinul ei, prin violență și sub amenințarea cu un cuțit, a fost obligată să întrețină raporturi sexuale, împotriva voinței ei, de către doi bărbați necunoscuți.În urma descrierilor făcute de cei doi tineri, polițiștii au luat la verificat stațiunea Mamaia și, în scurt timp, i-au putut găsi pe suspecți, care au fost imobilizați și duși la sediul Biroului de Poliție pentru Stațiunea Mamaia. Unul are 46 de ani și este din Olt, pe când celălalt are 30 de ani, și este din orașul Zimnicea, județul Teleorman.Ei au fost reținuți și urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracțiunilor de amenițare, lipsire de libertate și viol. Tot ieri, victima s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală Constanța în vederea examinării și eliberării unui certificat medico-legal care să demonstreze că a fost violată.