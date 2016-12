Tânără de 16 ani, RĂPITĂ de pe o stradă din Palazu Mare

Polițiștii Secției 2 Constanța, au fost sesizați de către o femeie din Constanța cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 16 ani, a fost luată cu forța de pe strada Pionerului din cartierul Palazu Mare de persoane necunoscute, cu o mașină de culoare închisă. În scurt timp de la sesizare, polițiștii din Mihai Viteazu au identificat și scos din trafic o mașină care corespundea descrierilor făcute de către mama minorei. În autoturism au fost identificați Gheorghe A., de 29 de ani, Nicolae C., de 29 de ani, Elvis C., de 24 de ani, toți din Tulcea, Ion M., de 21 de ani, Ghiță C., de 18 ani, ambii din Galați, precum și tânăra de 16 ani.Se pare că tânăra de 16 ani se deplasa către casă, în toiul zilei, când a fost acostată de mai multe persoane. Imediat, fata a fost târâtă în mașina suspecților, după care au demarat în forță. Oamenii legii spun că cei cinci voiau să o ducă pe fată în municipiul Brăila.Aceștia au fost conduși la sediul Secției 2 Poliție, fiind cercetați pentru lipsire de libertate. Cei cinci au fost reținuți pentru 24 de ore. De asemenea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța a sesizat Judecătoria Constanța cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive.