Tânără afaceristă constănţeană condamnată la patru ani de închisoare cu executare!

Tânără afaceristă constănțeană condamnată la patru ani de închisoare cu executare!

Magistrații de la Judecătoria Constanța au dispus, astăzi, condamnarea la pedeapsa de patru ani de închisoare cu executare a Adrianei Simona Stănei (fostă Grosu), de 27 de ani, acuzată de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Judecătorii au dispus ca aceasta, împreună cu partea responsabil civilmente SC „Alfarom Quantum” SRL, să plătească statului român suma de 12.052.143 lei, reprezentând daune materiale. Magistrații au mai dispus menținerea sechestrului pe un teren de 1.000 de metri pătrați aparținând inculpatei. Sentința nu este definitivă.Stănei este acuzată că, în calitate de asociat unic și administrator al SC Alfarom 2000 SRL Constanța, în intervalul iunie - septembrie 2008, a omis în totalitate evidențierea în actele contabile ale societății a operațiunilor comerciale derulate cu SC Pasagris & Trade Impex SRL Constanța, având ca obiect vânzarea produselor cerealiere. Astfel ea ar fi creat un prejudiciu total bugetului general consolidat al statului de 12.197.183 de lei, reprezentând echivalentul a 3.353.129 de euro. În plus, anchetatorii au mai susținut că, în perioada 2 iunie 2008 - 16 septembrie 2008, în aceeași calitate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiare și fiscale prin declararea fictivă a sediului societății în Constanța, strada Maramureș nr. 158. Procurorii DNA au mai trimis-o în judecată și pe motiv că tânăra ar fi falsificat Contractul de închiriere înregistrat la Administrația Finanțelor Publice Constanța sub numărul 497318/01.04.2007, pe care ulterior l-ar fi utilizat la Oficiul Registrului Comerțului, pentru producerea unei autorizări a înființării SC Alfarom 2000 SRL Constanța, falsificând, de asemenea, și borderourile de achiziție a cerealelor de la producători persoane fizice.