Tânăr spânzurat în judeţul Constanţa. Ce mesaj a lăsat pe Facebook înainte să se sinucidă

3

pacat !

Da ntradevar care sunt sensibilii an dragoste procedeaza la asemenea lucruri dar sa nu uitam indiferent ca ai suferit de dragoste despartirea casatoriei sau a copiilor pierderea slujbei sau a sumei mari nu trebui la acest recurs ma omor pai aia din africa vai de capul lor cu 7 copii si speranta la o paine si un avort normal asi dores din suflet / si uni romii au 12 copii o paine manaca totii uni se despart care femaia aramas cu 3 copii no asta ce ziceti eu cred ca ai comdamn / mensana corporesana adica te duce ancet capul trateazate si depune efort si anvata ---- cartea te face mare nu an romania si an strainatate corporesana ai plobleme cu corpul fa sport pe muzica ta si sa vezi an ce forma esti si am ajuns si la ploblema iubiri cand iubesti nu pune la suflet si an suflet decat pe dumnezeu si alah asti mai antarit sanatos la minte si buna forma fizic pe toata parcusul vieti si sa nu uitam sa ne bucuram de pe azi pe maine vise colorate adevarate .