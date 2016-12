Tânăr omorât la Cernavodă din cauza neatenţiei în conducere a unui şofer!

1

Premise indeplinite

Inevitabilul s-a produs. Politica autoritatilor locale privind ordinea si linistea publica a inceput sa dea roade. Tot cernavodeanul stie ca Cernavoda nocturna apartine complet indivizilor dubiosi de tot felul care, ocrotiti de LIPSA TOTALA de reactie a organelor responsabile cu linistea si ordinea publica, fac ce le trece prin cap. Demaraje si franari bruste, muzica sa se auda in tot cartierul, mopede fara tobe de esapament, accelerate demential, gasti zgomotoase aciuate in zone rezidentiale si care tulbura linistea si ordinea publica pana tarziu in miez de noapte. Reactia autotitatilor locale = 0. Ce putem face noi, cetatenii? Cum sa-i trezim pe cei care trebuie sa ia masuri si se fac ca nu vad ce se intampla? Cat sa mai rabdam?