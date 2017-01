Tânăr mort în accident la câteva minute după ce fusese eliberat din închisoare. Şoferul era băut

1

Tânăr mort în accident la câteva minute după ce fusese eliberat din închisoare. Șoferul era băut

tanarul mort la poarta alba in primul rand era pe mijlocul drumului si mai era si rupt de beat impreuna cu ceilalti 3 recidivisti!!!! nu au stat sa astepte autobuzul in statie, ci au luat-o pe jos, ca poate isi facea cineva mila de ei si ii ducea acasa,,la ocazie". asa ca nu mai dati toata vina pe sofer. ( are si el partea lui de vina ca avea o alcoolemie, poate chiar nesemnificativa)Omul era profesionist, de aproximativ 26 de ani fara antecedente!!!!! poate detinutul chiar a fost impins de unul dintre colegii de breazda in fata autovehiculului. DE CE NU SE GANDESTE NIMENI LA VARIANTA ASTA?????Oricum, totul este foarte ciudat, mai ales ca sotiia decedatului nu stia ca acestA iesise din inchisoare si urma sa mearga acasa!!!!!