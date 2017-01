Tânăr de 18 ani, anchetat pentru loviri cauzatoare de moarte

Un individ care a bătut un bărbat în vârstă de 59 de ani din comuna Lipnița, ce a decedat, ulterior, la spital, a fost identificat și prins de polițiști. Agresorul se numește Paul Nețoiu, are 18 ani și e din Lipnița. El este anchetat în stare de reținere de polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul Poliției Județene pentru săvârșirea infracțiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Dumitru Marin, de 59 de ani, a decedat pe 1 octombrie în secția anestezie terapie intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. El fusese internat cu o zi în urmă, în stare foarte gravă. Potrivit afirmațiilor inspectorului Crina Chirea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean, bărbatul a fost diagnosticat de cadrele medicale cu traumatism cranio-cerebral și toraco-abdominal. Medicii legiști au stabilit, în urma efectuării necropsiei, că moartea lui Dumitru Marin „a fost violentă și s-a datorat insuficienței respiratorii acute, ca urmare a unor politraumatisme craniene, faciale și toracice". Polițiștii din Lipnița ne-au declarat că Dumitru Marin a fost găsit, în stare de inconștiență, de câțiva trecători, în jurul orei trei a nopții de sâmbătă spre duminică, 29/30 septembrie, prăbușit pe o stradă ce ducea către casa sa. Bărbatul obișnuia să bea și să arunce cu pietre în trecători când era amețit. Așa a făcut și sâmbătă seară, ținta bolovanilor azvârliți de el fiind Paul Nețoiu. Aflat și el sub influența băuturilor alcoolice, tânărul s-a întâlnit întâmplător cu Dumitru pe drum. Băiatul n-a reacționat pe moment, dar l-a așteptat pe Marin după un colț de stradă și l-a lovit cu pumnii și cu picioarele până ce acesta s-a prăbușit în stare de inconștiență. Apoi bătăușul a fugit. Pentru un timp, ancheta s-a aflat în impas, deoarece nu au fost găsiți martori ai agresiunii. Încet, încet, cercetările polițiștilor au dat roade. Oamenii legii știau că Paul Nețoiu are un comportament violent și l-au inclus în cercul de suspecți. Băiatul a negat că ar fi comis fapta, dar, în urmă cu două zile, a fost supus testului poligraf. Conform polițiștilor, în timpul testării, Nețoiu a avut un comportament simulat. Băiatul a fost reaudiat, iar când i s-au comunicat rezultatele obținute de poligraf a recunoscut că el l-a bătut pe Dumitru Marin. Individul, care nu are antecedente penale, a fost reținut pe bază de ordonanță și urmează să fie prezentat judecătorilor constănțeni cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 19 zile.