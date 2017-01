Tânăr cu mâinile amputate, prins beat la volan

Ştire online publicată Luni, 16 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Polițiștii constănțeni au întocmit dosar penal unui tânăr care a fost depistat la volanul unui autovehicul deși avea ambele mâini amputate, era în stare de ebrietate și fără permis de conducere. Purtătorul de cuvânt al Serviciului Poliției Rutiere Constanța, subinspector Marius Ghiță, a declarat, sâmbătă, că Aurel O., de 23 de ani, din Năvodari, a fost oprit de un echipaj de la circulație, vineri noaptea, pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța. Individul conducea un autoturism BMW, iar când polițiștii i-au solicitat legitimarea și documentele mașinii au constatat că șoferul avea ambele mâini amputate. Subinspectorul Marius Ghiță a precizat că, în urma testării conducătorului auto cu aparatul Drager, s-a stabilit că acesta avea o alcoolemie de 0,24 mg/l în aerul expirat. În plus, în urma cercetărilor, polițiștii constănțeni au constatat că tânărul nu avea permis de conducere. Polițiștii au întocmit dosar penal pe numele șoferului, pentru conducere fără permis și sub influența băuturilor alcoolice.