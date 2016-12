Tânăr băut rănit într-un accident rutier în localitatea Dunăreni

Un pieton de 20 de ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice și care s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis și fără să se asigure a fost rănit într-un accident rutier care a avut loc în localitatea Dunăreni.Polițiștii de la Rutieră spun că, marți seară, la ora 18.40, Nicolae N., de 31 de ani, din Medgidia, care conducea un autoturism marca Daewoo Tico, pe strada Principală, din Dunăreni, l-a accidentat pe Petruț Călin, de 20 de ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice (1.01 mg/l alcool pur în aerul expirat), care se angajase în traversarea străzii prin loc nepermis și fără să se asigure.Victima a fost transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate, pe când șoferul urmează să fie cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.