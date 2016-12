Tânăr acuzat de tentativă de omor, arestat preventiv

Ştire online publicată Miercuri, 15 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un tânăr de 19 ani își va petrece următoarea lună după gratii, fiind arestat preventiv sub acuzația de tentativă de omor, după ce a lovit un consătean de mai multe ori cu o bâtă.Incidentul a avut loc sâmbătă seara, la ora 22,30; Ion P., din Credința, a fost agresat de Răzvan M. C., de 19 ani, acesta din urmă fiind suspectat că i-a aplicat primului mai multe lovituri cu un corp dur. Ulterior, victima a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a rămas internată în cadrul Secției Neurochirurgie. Pe parcursul cercetărilor, în urma examinării medico-legale, s-a stabilit că „leziunile au pus în primejdie viața victimei”.Având în vedere aspectele constatate, în cauză a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Cercetările au fost în continuare efectuate de polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz, care au identificat suspectul și l-au condus la unitatea de parchet competentă a efectua cercetările, unde suspectul a fost reținut.