Tâlharul care ataca femei în piaţa din Km 4 - 5, băgat după gratii

1

Piața din 4-5

Un fapt consemnat sec, fără prea multe amănunte. Nu intru în detalii. Vreau să spun altceva, o situație care se observă cu ochiul liber. Piața din Km 4-5 este una din cele mai nocive și mai famate din oraș. O ,,țigănie,, de nedescris în fața blocului D, altădată unul din cele mai bune blocuri din oraș:totul se vinde pe jos de către locuitorii cartierului de case (de la verdețuri la produse alimentare, de la fructe la articole casnice), fel de fel de spații care vând orice (multe spații sunt goale), pe partea restaurantului o construcție părăsită (infectă) stă să cadă, spațiile de la parterul blocului au fost vândute de primărie (jocuri de noroc,aurolaci,cârciumă între magazine alimentare, cabinet medical și farmacie), nu sunt create locuri de parcare iar singurul loc mai ,,decent,, e vechea piață,cea acoperită. De mulți ani am propus reorganizarea tuturor piețelor din oraș (am dat exemplu piața din Brăila-rar am văzut așa ceva-o piață de excepție). Rezultatul? Nu mi-a luat nimeni în seamă propunerile...consilierii locali și-au votat în continuare propriile lor interese. Am dreptate doamnă Florentina?