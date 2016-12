Tâlharii terorizează Constanţa

1

Siguranta in Romania

In Romania chiar nu mai merita sa porti bijuterii sau haine mai bune ca esti in pericol mare sa fii chiar ucis.Nici armura nu e buna,ca te ataca hotii de fier. Cum politia si jandarmeria are prioritati in functie de ce vor sefii si nu de ce ar fi normal,sprijinul din partea lor e rar,si ,,pe sarite''.Pana la urma,hai chiar sa denumim tara ca Republica Interlopa Romania si gata,oricum adevarul asta e !