Tâlhari periculoşi prinşi de poliţiştii constănţeni. Îşi băteau crunt victimele înainte de a le jefui

Tâlhari periculoși prinși de polițiștii constănțeni. Își băteau crunt victimele înainte de a le jefui

Opt indivizi din comuna constănțeană Pantelimon, suspectați că au bătut crunt și au jefuit patru bărbați, au fost reținuți ieri de oamenii legii. Iar suspecții acționat în baza unui scenariu parcă desprins din filme, pentru a-și atrage victimele în capcană, spun anchetatorii.Ieri, la prima oră, polițiștii de la Secția 7 Poliție Rurală Crucea, împreună cu luptătorii mascați de la Serviciul Acțiuni Speciale au descins la mai multe adrese din comuna Pantelimon, pentru a ridica de acasă membrii unei grupări infracționale ce se specializase în tâlhării.Faptele au fost comise în luna mai a acestui an, victime fiind patru bărbați interesați să achiziționeze ovine sau lână. Capul grupării de infractori este, spun oamenii legii, Alexandru Cristian Drăguț, în prezent arestat pentru tentativă de omor (la puțin timp după comiterea tâlhăriilor a bătut aproape să omoare un cioban). Acestuia i-ar fi venit ideea să ademenească persoane la marginea localității Pantelimon, sub pretextul că are de vânzare oi, capre sau produse de la acestea. Așa că, ne-au spus surse apropiate anchetei, în seara zilei de 27 mai, a stabilit cu doi bărbați din Hârșova să se întâlnească în apropierea gospodăriei pe care o are, pe islazul comunei, după lăsarea întunericului. S-a asigurat că oamenii vor veni cu bani la ei, și la rândul lui, a venit pregătit la întâlnire. Dar nu cu lâna promisă, ci cu încă opt indivizi, și împreună i-au bătut crunt pe potențialii cumpărători. La final, spun anchetatorii, suspecții le-ar fi sustras victimelor 4.500 de lei și un telefon mobil.Seara următoare, alte victime, același mod de operare. De data aceasta, victime au fost două bărbați din Medgidia, interesați să cumpere oi, care aveau asupra lor 3.000 de lei și două telefoane mobile.Victimele au sesizat cele petrecute polițiștilor și a fost demarată o anchetă. În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că din grupul de agresori au făcut parte, pe lângă Alexandru Cristian Drăguț, fratele acestuia, Marius Drăguț, Blaj Constantin, Ionuț Marian Munteanu, George Ghiorțu, Marius Amarandei, Iosif Cernică și minorii Marius Ț. și George Constantin B., ambii în vârstă de 17 ani.Ieri dimineață, opt dintre suspecți - cei aflați în libertate - au fost ridicați de acasă și reținuți. Prejudiciul nu a fost recuperat până în prezent.