Tâlhari la drumul mare, arestaţi de poliţiştii constănţeni

Tâlhari la drumul mare, arestați de polițiștii constănțeni

Trei bărbați au fost reținuți, duminică, fiind suspectați că sunt autorii mai multor tâlhării prin violență în municipiul Constanța. Indivizii au primit mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile, fiind depuși în beciurile Poliției, de unde au ieșit nu cu multă vreme în urmă. În dimineața zilei de duminică, în jurul orei 6.20, Robert Stan, de 30 de ani, din Vaslui, angajat al unui restaurant din Mamaia, aflat în zona Delfinariu, a intrat la fast-foodul McDonalds pentru a-și lua o cafea. După ce și-a terminat treaba în zonă, bărbatul s-a îndreptat spre stația de autobuz pentru a se întoarce în Mamaia. Numai că în timp ce aștepta mijlocul de transport în comun, a fost atacat de trei indivizi. Aceștia au scos un cuțit și sub amenințarea armei i-au furat suma de 60 de lei și un pachet de țigări, după care, culmea deșteptăciunii, cei trei au fugit cu un taxi. Robert Stan a anunțat polițiștii Secției 1 despre ceea ce a pățit și, pe baza informațiilor oferite de taximetristul care i-a transportat, oamenii legii i-au reținut imediat pe suspecți. Aceștia sunt Ecrem Sali, de 32 de ani, Sercin Iașim, de 26 de ani, ambii din Constanța, și Emil Ursu, de 28 de ani, din județul Vaslui. Polițiștii au găsit asupra lor o parte din banii furați și i-au predat părții vătămate. De asemenea, în urma extinderii cercetărilor, polițiștii au stabilit că Ecrem Sali este suspect de comi-terea unei alte tâlhării din noaptea de 25/26 august. Atunci, în jurul orei 1.00, acesta a intrat în locuința unei pensionare, Vasilica Roșianu, de 71 de ani, din Constanța, iar sub amenințarea unui cuțit și după ce a lovit victima cu pumnul în zona feței, a deposedat-o de două verighete din aur a câte 2 grame fiecare și o brățară suflată cu aur, toate în valoare de 400 lei. Victima a rămas internată sub supraveghere la Spitalul Clinic Județean de Urgență în vederea acordării îngrijirilor medicale. Pe numele celor trei suspecți, instanța a emis mandate de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile. Cei trei bărbați reținuți sunt cunoscuți cu antecedente penale, toți având la activ mai multe condamnări pentru tâlhărie.