Sute de şoferi au fost amendaţi de poliţişti pentru că nu purtau centura de siguranţă

Sute de șoferi au fost amendați de polițiști pentru că nu purtau centura de siguranță

Peste 20 de polițiști de la Rutieră au demarat, ieri dimineață, o amplă acțiune printre șoferii care nu poartă cuplate centurile de siguranță. Pe parcursul întregii zile, agenții de la Circulație au acționat pe b-dul Tomis și 1 Mai, trăgând pe dreapta toți conducătorii auto care nu aveau centura sau au fost surprinși încălcând regulile rutiere. Potrivit inspectorului principal Ciprian Sobaru, șeful Poliției Rutiere pe municipiul Constanța, sute de șoferi au fost sancționați, iar acțiunea nu se terminase încă. „De dimineață am acționat pe b-dul Tomis, în dreptul liceului Internațional, iar acum (n.r. – în jurul orei 15) ne-am mutat pe b-dul 1 Mai. Nu am numărat încă procesele verbale să vedem câte amenzi am dat, dar, oricum, este vorba de câteva sute. Am acționat, în principal, pe lipsa centurii de siguranță pentru că tot mai mulți conducători auto ignoră acest lucru. Șoferii nu trebuie să uite că centura de siguranță poate face diferența între o banală tamponare și un accident cu victime. Avem o grămadă de accidente care s-au soldat cu morți și răniți pentru că ocupanții mașinilor nu au avut centura cuplată”, ne-a declarat inspectorul principal Ciprian Sobaru. Șoferii trași pe dreapta au fost sancționați cu două puncte penalizare și amendă în valoare de 120 de lei.