Sute de persoane, supravegheate de poliţişti

Sute de persoane, supravegheate de polițiști

Poliția Română a luat măsuri pentru buna aplicare a noilor prevederi legale. În ultima săptămână, față de 384 de persoane au fost dispuse, la nivel național, măsuri preventive care stabilesc supravegherea judiciară, în conformitate cu prevederile Noului Cod de Procedură Penală. De la intrarea în vigoare a noilor prevederi în materie procesual penală, polițiștii au desfășurat activități specifice față de 1.303 persoane arestate la domiciliu, sub control judiciar sau sub control judiciar pe cauțiune.În perioada 22 – 28 februarie, față de 15 persoane a fost dispusă măsura arestului la domiciliu și față de 369 de persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar. Polițiștii au luat măsuri pentru supravegherea acestora.De la intrarea în vigoare a noilor prevederi în materie procesual penală până în prezent, polițiștii au desfășurat activități specifice față de 97 de persoane arestate la domiciliu, față de 1.190 de persoane aflate sub control judiciar și față de 16 persoane aflate sub control judiciar pe cauțiune.La data de 1 februarie, odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi procesual penale, au fost operaționalizate Birourile de Supraveghere Judiciară de la nivelul I.G.P.R., D.G.P.M.B. și IPJ-uri, precum și compartimente constituite la nivelul polițiilor municipale, altele decât cele reședință de județ. Aproximativ 500 de polițiști își desfășoară activitatea în cadrul acestor structuri.