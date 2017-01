Sute de pachete de ţigări, scoase de pe piaţa neagră

1

Statul dobitoc

Pana la urma,tot statul e cel care determina proliferarea traficului de tigari,pentru ca prin accize si taxe,practic acest stat idiot talhareste cumparatorii si-i fac sa apeleze la bisnitari.Acele taxe,cum bine stim,se duc in buget de unde se duc direct in buzunarele mafiei care face afaceri cu statul.Sa se termine dracului cu ipocrizia ca prin pret se descurajeaza fumatul ca vezi,Doamne ,guvernele chiar se gandesc la binele nostru!... Daca vad bisnitar de tigari,sigur nu-l dau in gat,chiar daca nu-mi e deloc simpatic !!!